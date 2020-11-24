長中吳凱弘全國英語演講比賽　勇奪南區決賽優勝

▲台南市長榮中學吳凱弘同學，參加台南女中舉辦的「109年度全國高級中等學校英語演講比賽」，於南區決賽中，表現突出，獲得優勝，全校與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學吳凱弘同學，參加台南女中舉辦的「109年度全國高級中等學校英語演講比賽」，於南區決賽中，表現突出，獲得優勝，全校與有榮焉。

計有82位來自嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣等地區的頂尖好手，進行了一場激烈競爭；比賽分兩階段進行，分別是指定稿演說及看圖即席演講兩部分，最後選出10位優勝及20位佳作，凱弘同學口齒清晰、思緒清楚，配上生動活潑的表達方式及自信心，終從82位參賽者中脫穎而出。

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吳凱弘同學6歲即對學習英文產生極大的興趣，求學的過程中，持續保持練習英文聽說讀寫的能力，並把握機會磨練技巧，高二已通過英檢高級初試的他，在對內對外的各項比賽，如演講比賽、辯論比賽以及外交小尖兵等大型活動中，皆能獲得佳績，突出的英文能力，由此可見。

校方表示，長中在英語演講比賽中的表演，時常名列前茅，而吳凱弘同學生活及學習態度積極樂觀、創意感十足，具備良好的心理素質，更是讓他勝出的因素，感謝指導老師林貞利老師的協助，也期盼凱弘同學的表現能更上一層。

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