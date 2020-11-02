獲全國遊程競賽殊榮　嘉藥觀光精英「銀」得精采！　

▲「2020年第9屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」，嘉南藥理大學觀光事業管理系學生團隊，以多元豐富內容及精湛演技，勇奪「大專來台旅客組」第2名佳績，表現相當搶眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由交通部觀光局與農委會指導，中華民國遊程規劃設計協會主辦的「2020年第9屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」，日前於育達科大風光落幕，嘉南藥理大學觀光事業管理系，由犬山宏之、王翔霆、蔡明昌和周明宸等4名學生組成的團隊，以多元豐富內容及精湛演技，勇奪「大專來台旅客組」第2名佳績，表現搶眼。

為搶搭後疫情國旅熱潮，此間觀光業者莫不卯足全力，推出各種精緻的套裝遊程；而大專休閒觀光相關科系學生，也發揮堅強的專業實務能力，創意發想頗具亮點的旅遊行程，這次比賽適時提供產學觀摩與競技平台，可說為觀光產業注入一股新活水。

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該項賽事堪稱全國觀光休旅界的年度盛會，從地區初賽選拔到全國總決賽，八仙過海各顯神通，競爭非常激烈。嘉藥觀光系團隊以「展現山林之境」為主題，鎖定日本客群，安排5天4夜的旅台行程，將北台灣著名的脊樑山脈、森林古道及溫泉老街等自然生態景觀盡收遊程，並且融合身心靈、民俗信仰與歷史文化等元素，極力宣揚台灣之美，展演生動活潑，唱作俱佳，吸睛十足。

團員之一的犬山宏之來自日本，這次他扮演日本觀光客，角色說服力自不在話下，尤其是夾雜著流暢的中文解說滔滔不絕，令全場驚艷不已。目前就讀大三的犬山說，有幸挺進總決賽已屬難得，能獲殊榮更是對所有成員的肯定，也讓他在大學生活留下美好回憶；未來希望在台日觀光交流方面竭盡所能，貢獻心力。

王翔霆同學則難掩興奮表示，一路過關斬將，過程相當艱辛卻也值得，感謝學校和系上師長同學的教導與鼓勵；他充滿自信說，經過這次競賽不僅讓他們成長，同時也發現寶島擁有絕佳的觀光資源尚待開發，若能精心規劃，台灣旅遊市場必定潛力無窮，商機無限，這是此次參賽最大的收穫。

指導老師戴文惠指出，團員為迎接高難度挑戰，不眠不休勤加排練，舉凡主題選定、內容設計和道具製作等，均由同學一手包辦，全力拿出平時所學的真功夫，更特別的是，學長姐也積極主動給予指導，充分展現系上團結合作與傳承精神，著實令人感佩。該系主任甘其銓表示，精英盃遊程設計競賽是每年觀光休閒領域的重頭戲，系上學生年年參賽且獲獎無數，已成本系優良的傳統典範，今年再創佳績，值得欣慰嘉勉，全校師生更是引以為傲，同感榮耀。

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