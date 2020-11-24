耿爽怒斥英國代表發言　「與其他國家不在一個頻道上」

▲中國常駐聯合國副代表耿爽大使怒批英國代表發言。（圖／翻攝 中國常駐聯合國代表團官網）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國副代表耿爽大使再次發揮「戰狼精神」，根據中國駐聯合國代表團網站消息指出，針對英國代表發言指責中國在新疆地區政策，耿爽於23日於安理會補充發言強調，「英國的發言與其他國家的發言不在一個頻道上」。

該網站內文稱，耿爽在安理會反恐問題視頻通報會上補充發言。「現在時間已經很晚了，很抱歉再次要求發言。英國代表剛才在發言中指責中國在新疆地區採取的預防性反恐和去極端化舉措，我不得不作出回應。」

耿爽表示，「英方的做法充分暴露了其在反恐問題上的雙重標準，不負責任，不具建設性。」並且提醒英國代表注意三個事實。全文如下：

第一，當前中國新疆地區政治穩定，經濟發展，社會和諧，人民安居樂業，已 經很長時間沒有發生恐怖襲擊事件。新疆各族人民的人權狀況正在不斷得到提高和改善。

第二， 在10月6日第75屆聯大第三委員會有關議題審議中，近50個國家以不同方式反對一些西方國家對中國的攻擊抹黑，支持中國在新疆地區採取的舉措。

第三， 今天安理會舉行聯合通報會的目的是審議三個委員會工作，討論如何增進它們之間的溝通協調，更好執行安理會相關決議，推動國際反恐合作。英國代表的發言與絕大多數國家的發言不在一個頻道上，與今天會議的氣氛也極不相符。

第四， 最後，我要重申，中國反對任何形式的恐怖主義，將一如既往積極參與和推動國際反恐合作並作出自己的貢獻。