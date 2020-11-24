中國倡「雙循環」發展　李稻葵：要牢握國際經貿規則制定權

▲大陸經濟學家李稻葵。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為推升經濟發展動能，中共官方近期提出國內大循環、國際外循環相互促進的「雙循環」新發展格局。對此，知名經濟學家李稻葵24日解讀，這個格局有兩方面內容值得關注，一是強調經濟安全，二是要牢牢把握國際經貿規則的制定權。

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長、政府與市場經濟學國際學會聯席會長李稻葵24日，在北京出席《財富》世界500強峰會。

他說，在經濟安全上，內容包括產業鏈、能源、重點物資的安全，「要梳理自己有沒有一些薄弱環節，很多關鍵技術要自己可控，而且能夠不斷的自我研發。」

另在把握國際經貿規則的制定權方面，李稻葵除認為這是國家值得關注的方向外，也提到對於中國《財富》500強的企業來說，不論是外企、國內企業、合資企業，「站在中國經濟的角度，你是中國利益的相關者，你應該給政府提建議」，在新格局時期，企業不能當旁觀者，應該要當建設者、參與者。

談到互聯網技術、平台的發展，李稻葵說，平台之間也需要良性競爭，系統與系統之間需要競爭。例如，「這邊有淘寶，那邊搞一個拼多多。美團跟淘寶競爭、跟阿里競爭，這是很好的現象。」

至於外界關注平台壟斷問題，他認為，壟斷不壟斷，不能簡單看企業的大小，而是要看格局，還有這個產業裡面有沒有挑戰者，只要產業裡有挑戰者，任何人都不可能坐穩。

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