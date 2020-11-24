嚴管網路直播　陸封未成年打賞、推用戶實名制

▲大陸官方打擊網路直播亂象。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

為加強監管、穩定市場，大陸國家廣播電視總局23日發布「關於加強網路秀場直播和電商直播管理的通知」，要求對平台對主播、用戶落實實名制管理，並封鎖未成年用戶的「打賞」功能。

該通知要求，網路秀場直播平台、電商直播平台要切實採取有力措施，不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會，防範遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良風氣在直播領域滋生蔓延，衝擊社會主義核心價值觀，污染網絡視聽生態。

對主播、用戶的審核上，要採取實名驗證、人臉識別、人工審核等措施，確保實名制要求，並對直播內容依標籤分類管理，「研究採取有針對性的扶優罰劣管理措施。」

通知還點名，要打擊換平台後再度開播、屢教不改等問題，並對用戶每次、每日、每月最高打賞金額做出限制，如主播出現違法行為，還須將打賞金額返還用戶。

事實上，由於網路直播普及，包括「9歲女童打賞主播花光家裡10萬彩禮」、「孫女玩手機遊戲花光奶奶救命錢」、「國企員工挪用公款打賞主播被判刑」等亂象近月在大陸頻傳，中國演出行業協會網絡表演（直播）分會秘書長瞿濤上月就表明，行業管理規範將逐步推出，解決網路直播中存在的激情打賞、高額打賞和未成年人打賞三大問題。

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