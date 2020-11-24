最狠小三！逼人夫向妻「承認偷吃」：我們準備生自己的小孩

▲李姓男子背著老婆在外偷吃，而小三為了確保自己地位，還逼李男向妻自承外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

李姓男子背著老婆偷吃，與在朋友聚會上認識的廖姓女子大談婚外情，2人除了會一同出遊、泡湯拍攝親密照外，廖女為了能確保自己地位，還逼著李男向妻自承外遇、有想和小三生小孩的念頭。李妻知道後情緒崩潰，對廖女提告。新北地院19日審結，判廖女須賠償正宮50萬元。可上訴。

李姓男子與妻2007年11月結婚，不過夫妻倆在婚姻第12年時感情出現危機，李男自2019年1月起開始與廖姓女子交往，並多次發生性行為。同年8月間，廖女為了宣示主權，還強逼李男向妻子坦承偷吃，李妻這才知情。

婚外情「正式曝光」後，李男與廖女愛的更高調，2人除了會一起出遊、泡湯並拍攝親密照外，至2020年仍藕斷絲連。李妻忍無可忍上法院提告，向小三求償100萬元精神慰撫金。

法庭上，廖女表示自己與李男是在朋友聚會中認識，當時李男常向她抱怨與老婆相處不融洽，妻子不願意生小孩等事，因此李男才會打算以她懷孕為由向老婆提出離婚，這部分並非她逼李男說出相姦事實。

廖女再稱，她與李男2019年8月後就沒有再聯絡，但對方仍頻頻主動找上她，強調自己絕對沒有糾纏人夫，且她在知情李妻決心要維持婚姻後，也就沒有再找男方了。

新北地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現廖女曾描述自己與李男「準備要生自己的小孩」、「在我們自己的家發生了關係，次數很頻繁，因為我們想要自己的孩子」等語，就此認定廖女與李男確實有發生關係，顯然已逾越一般男女間的朋友情誼，審結判她須賠償正宮50萬元。可上訴。

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