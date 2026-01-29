　
社會 社會焦點 保障人權

恐怖駕駛沒在看號誌！高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

記者許宥孺／高雄報導

高雄前鎮區27日晚間發生連環車禍！一部轎車在短短450公尺內連續闖紅燈，在2個路口擊落2名無辜騎士，離譜的是，駕駛肇事後不但未下車察看，反而開車離去，警方獲報後，28日將林姓駕駛查緝到案，他辯稱「沒注意到號誌燈」，警方詢後依公共危險等罪將他移送地檢署偵辦；至於闖紅燈、肇逃部分則製單開罰，最高可罰5萬5800元。

▲▼超瞎三寶玩命路殺！450m連闖紅燈「撞2騎士還落跑」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼短短450公尺內，2個路口分別有一名騎士被駕駛擊落。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超瞎三寶玩命路殺！450m連闖紅燈「撞2騎士還落跑」。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在27日晚間8點30分，警消接連獲報，前鎮區民瑞街、中山三路口以及復興三路、中山二路口發生車禍，警消抵達現場時，發現車禍現場都僅有一名騎士，兩人都說被車撞，卻未見肇事駕駛。由於2名騎士身上都有多處擦挫傷，經救護人員初步處置後送醫急救。

警方調查，當時53歲林姓男子駕駛轎車，沿中山三路南往北方興行駛，先是在民瑞街口闖紅燈，攔腰撞上45歲方姓女騎士；但林男並未停車，竟加速逃離現場。林男往北行駛約450公尺，於中山二路與復興三路口時，林男再度無視紅燈直直衝，又與20歲吳姓男騎士發生擦撞，林男肇事後又開車離去。

▲▼超瞎三寶玩命路殺！450m連闖紅燈「撞2騎士還落跑」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警消短時間內陸續接獲中山路發生肇逃車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼超瞎三寶玩命路殺！450m連闖紅燈「撞2騎士還落跑」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透過調閱監視器畫面鎖定林男身分，28日將他查緝到案，不過他卻辯稱，當時開車要追一個朋友，情急之下沒有注意到號誌燈，只感覺到好像有擦撞，但力道不大，沒有發現撞到人。

林男不僅要面對受害者的賠償，闖紅燈、危險駕駛及肇事逃逸等違規行為，可依《道路交通管理處罰條例》開罰，最高將被開罰5萬5800 元罰鍰。此外，林男涉嫌肇事逃逸，已違反《刑法》公共危險罪及過失傷害罪，警方訊後已移請高雄地檢署偵辦。

01/27 全台詐欺最新數據

土風舞女師被割頸　爆血打給兒：快點來！媽快死了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

