買完這個再剁手！黑五搶「哆啦Ａ夢輕巧褲」便宜千元　網友推爆：精算師4ni？

消費中心／綜合報導

錯過再等一年！美式會員制賣場年度盛事「黑色購物節」又來了，延續去年一樣的模式，自11/23（一）開始一連7天在全台實體賣場同步開賣，昨日現場已經引發令人咋舌的會員排隊熱潮，民眾除了把目光鎖定必搶的3C家電以及各項黑五限定優惠，家有嬰幼兒的爸媽更是起了一大早排隊入場，為的就是直接衝往專區，搶購來自日本的限定夯貨「哆啦Ａ夢輕巧褲」，看在入手一箱就折110元的優惠，說什麼都要趁這波囤起來。

▲美式賣場11/23~11/29推出日本境內版「哆啦Ａ夢輕巧褲」，超殺特惠引發搶購大戰。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

有幸在「黑五」開跑第一天就衝進賣場的媽媽網友，成功囤貨以後興奮地在臉書社團「好市多商品經驗老實說」PO文分享，過去讓寶貝使用滿意寶寶系列，產品的吸收力與透氣度讓她一直都很放心，這次看到可愛到爆棚的哆啦Ａ夢輕巧褲且又是日本境內款，加上黑五折扣買一箱折110元，掐著指頭算一下，等於L號一片只要5.9元，比起其他尿布入手的L號單片8.4元，一片省下2.5元，看似不多，但一箱L號尿布就有132片，就能省下約300多元。

▲滿意寶寶輕巧褲，在黑五活動單箱折扣110元。（圖／網友提供，請勿翻攝。）

最讓網友讚嘆的是，這位媽媽更指出，「以我觀察，下次尿布折扣應該要等到明年3、4月。也就是說如果要囤貨省錢，至少要囤大概20週的量，換算下來至少要買4-5箱。」超詳細的「搶尿布黑五攻略」讓網友們全跪了，直呼「精算師是你？」、「看到價錢也很心動的搬了兩箱走」「這樣比下來XL一片比其他尿布便宜2.6元，好吸引人！」。眼看不少人留言、呼朋引伴決定衝美式買場，原PO馬上貼心回文，「每張會員卡每個尺寸可以各折價一次唷」她也搞笑以hashtag提醒大家「#尿布囤貨有風險_搶購前應謹慎評估家中用量」，同時也要考量到寶貝會長大，因此她加上婆家娘家三張卡，剛好購入三箱L、兩箱XL，足足省了1,560多元。超生火分享讓網友笑說手上的卡如果不夠，也要跟朋友借卡買滿買好，因為對於常買尿布消耗品的爸媽來說，省下上千元真的超有感。



▲寶寶的尿布用量大，對爸媽來說如何精打細算省荷包，提高CP值是最重要的。（圖／翻攝自好市多商品經驗分享FB）

熱烈的尿布討論讓家裡沒小孩的網友好奇，就一款尿布而已，有厲害到需要一次搬好幾箱？其實只要選對尿布，薄薄一片也可以是爸媽育兒的神隊友。肌膚特別敏感也只會以哭鬧來表達不適的寶寶，最需要彈性不卡卡的尿布，滿意寶寶輕巧褲的貼合彈性腰腿圍，同時加上360度透氣乾爽舒適的設計，幫寶寶趕走濕氣與紅屁屁。而爸媽最在乎的漏尿問題，滿意寶寶輕巧褲設計可達到12小時吸收防漏，寶寶舒適了，爸媽也可以一起穩穩地睡過夜。

美式賣場此次上架的是市場難得一見的日本境內「哆啦A夢」輕巧褲，讓不少年輕爸媽看了眼睛一亮，直笑說「根本是自己想要」，尤其加上國人難以抗拒的日本境內款精細品質，造成熱賣風潮幾乎不意外。不論是正好需要補貨尿布，或是單純想搶便宜囤貨，黑色購物節如今剩下5天時間，騰出家裡空間就可衝賣場搶購一波。

▲可愛哆啦A夢輕巧褲，不只爸媽喜歡、寶寶也喜歡（圖／翻拍自日本官方平台）