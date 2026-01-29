開聯結車「滑手機」追撞2死　惡駕駛2度逃亡重判

記者葉國吏／綜合報導

國道三號聯結車追撞奪走兩條人命，洪姓駕駛因低頭撿手機釀禍，案件審理時失聯遭通緝，落網後又企圖逃跑，台北地院一審判刑3年6月，案件仍可上訴。

2024年1月8日上午，洪姓聯結車駕駛行經國道3號北上路段，途中拿手機時不慎掉落，彎腰撿拾之際忽略前方車況，當時車流已回堵，他未能及時反應，以接近每小時80公里車速追撞前方車輛。

▲國道3號北上16.3公里處南深路交流道1大3小車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回堵追撞瞬間 多人死傷

首輛遭撞的銀色轎車幾近全毀，車內兩名乘客被夾困，救出後仍傷重不治，另有四人分別受輕重傷。檢方調查後，認定事故主因在洪男操作不當，依過失致死等罪嫌提起公訴。

案件送進台北地院審理後，洪男屢傳不到、拘提未著，法院於同年12月發布通緝。直到2025年10月，他在新北市被警方盤查時現身，卻當場反抗，造成警員受傷。

落網仍想逃 法官下重手

洪男被逮後聲稱手部脫臼，在戒護下就醫，竟趁檢查空檔從醫院X光室往外狂奔，企圖再度逃離，幸好警方及時制止，才未得逞。

法官審酌，事故時其他車輛皆正常減速，責任應全由洪男承擔；他長期逃避司法，也未與被害家屬和解或賠償，更不符自首減刑條件，因此一審依過失致死罪量處3年6月徒刑，可上訴。