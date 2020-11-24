黑色購物節「土洋大對決」　全聯5折搶客！家樂福電視迎戰好市多

▲好市多優惠昨日開跑，生活用品下殺5折。（圖／記者許宥孺攝）



記者崔子柔／綜合報導

好市多、家樂福2大量販店都在本周開跑「黑五優惠」，全聯則將在周五（27日）推出百項第2件5折起的商品，這也是繼雙十一特賣後，在年底衝刺最後一波業機。

好市多昨（23）日開始為期一周的黑色購物節優惠，今年以家電類最熱銷，根據《ETtoday新聞雲》記者直擊，有民眾一看價格就抱了2台空氣清淨機回家，與原價相差1.2萬元。

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好市多也提前公布今（24）日將祭出的精選商品資訊，不但有去年開店15分鐘就完售的1.5克拉鑽石項鍊，還有ASUS14吋雙螢幕筆電、SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視、BRITA8.2公升桌上型濾水箱、香橙發泡錠等，每卡限購一組。

▲好市多今日特惠商品。（圖／翻攝自好市多APP）



家樂福將從25日早上9時起開跑連5日的優惠，有別於過去常見的零食及食品類，今年也會推出多項家電、部分寢具與生鮮商品。

有網友就在臉書社團「家樂福Carrefour商品•網友真心話」分享，最近看上一台50吋的三星電視，搭配黑五優惠，可以省下將近4000元，直喊「很可以啊！」

▲網友試算家樂福黑五優惠「省很大」。（圖／翻攝自臉書）



全聯則在27日至29日限時3天，推出百件黑五限定第2件5折起商品，包括食品、生活用品及生鮮，若使用PX Pay儲值金付款，單日同卡滿1000元就送80福利點，最高8%回饋，今年也是首度加入電商，線上、線下福利點同步計算。