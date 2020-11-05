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老司機帶路！雙11省錢攻略看一家就夠　結帳倒賺滿手回饋

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▲▼網路購物，網購，網路消費，電商平台。（圖／pixabay）

▲電商年度盛事雙11就要來了，你準備好要「剁手」狂買了嗎？（圖／pixabay）

消費中心／台北報導

熱鬧的雙11又要來了，你的血拼清單準備好了嗎？對於下到最深折扣的年度最大檔，便宜、回饋是越多越好，不買真的要剁手了，雙11的採購訣竅也很簡單，就是看最多回饋的一家就夠了。一年比一年狂的momo，今年推出「雙11超狂購物節」已於11/1起盛大開跑，除有千大品牌優惠1折起，更有億萬紅包天天搶、30家銀行最高回饋20%、1元加購agnes b.、狂送11台智慧電車等活動，每天下單都有驚喜，買好買滿一路嗨。

老司機帶你買「特搜5大推坑品」，雙11才有的超震撼回饋，momo讓你買越多，省越多，除了好康優惠一籮筐，許多商品此時有限定驚爆價，網購老手早早就在等這一檔了，雖然每個人心中也都有一份屬於自己的夢幻採購清單，準備大買特買，但有不少超值好物藏在海量商品中，不挖不知道，且被默默賣光的機率非常大，等發現時已經太晚了啦！

momo雙11（圖／翻攝自momo官網）

▲momo雙11超狂購物節，主打推出超越歷年的活動規模、好康優惠。（圖／資料照，下同）

推坑1：吃貨必買！網購熱銷的大成黃金脆皮雞腿排，嚴選採用美國去骨雞腿肉，不使用生長激素、防腐劑、重組肉、添加豆粉和任何非法添加劑，可以吃得安心之外，透過獨家配方調製入味，料理後鮮嫩多汁，尤其每片重達210克，CP值爆表，保證吃的大呼過癮，每次一有划算價格推出，網友間就互推入坑文，現在一次買30片，雙11超值限定組合下殺5折，有人看了忍不住直說「以為荷包逃得過1111。」

momo雙11（圖／momo提供）

▲大成黃金脆皮雞腿排。

推坑2：每次一聽到有特惠，大賣場就上演一場搶尿布大戰，尤其日本製輕巧褲很搶手，但現在不用那麼累，地方媽媽發現必囤貨的滿意寶寶，在momo雙11買起來可現省一年份量，荷包瞬間激省不少，也不需辛苦扛回家；以極上呵護L來說，一箱208片，原本momo便宜賣1,899元，雙11再降到1,799元，買再加贈24片，刷momo卡再回饋15%，換算現省370元，網路社團有熱心家長趕緊分享好康「這麼殺的價格，還不買爆！」

推坑3：貓奴寵愛傲嬌主子，照顧好健康是最基本的大事，而要滿足吃的需求，就是從提供最原始的營養做起，想讓主子吃得好的話，雙11不僅是下手的好時機，其中一款飼料更讓貓奴人大呼「momo在特價，有需要的人快下單」、「之前沒搶到的朋友要快喔」，被大推的鮮肉凍乾首選「原點」雞肉無穀全貓配方11磅，除了在雙11獨家下單最高回饋13%，瞬間急凍乾燥的高純肉飼料+凍乾肉塊，把天然食材的營養保留下來，讓每一口都有雙重營養，餐餐都像在吃鮮肉一樣，是好評的主要原因。

momo雙11（圖／業者提供）

▲鮮肉凍乾首選「原點」犬貓飼料。

推坑4：男性想要清爽乾淨，最需要一支好用的小家電神隊友。德國百靈BRAUN新升級三鋒系列電動刮鬍刀（黑）3020s-B，採用全新六角型刀網提升刮鬍效率，浮動三刀頭更可有效剃除新生鬍鬚，且溫和貼面刮鬍，1小時充滿可用45分鐘，加上充插兩用，讓刮鬍更方便，這次momo雙11也推出地表最強檔優惠，獨家活動折扣價＋刷momo卡再回饋10%，讓不少網友心動的收進口袋清單，甚至還有女孩兒透露想敗一支送給男友或爸爸。

momo雙11（圖／momo提供）

▲德國百靈新升級三鋒系列電動刮鬍刀。

推坑5：台灣環境悶熱潮濕，最適合塵蟎生長，也是室內最常見的過敏源，空氣清淨機成為居家基本配備，希望過濾出好空氣，雖然小家電便格偏高，但趁雙11入手，優惠最有感，也是網購高手的掃貨密技。瑞典Blueair抗敏清淨機採用HEPASilent漸進式過濾技術、高效活性碳複合式濾網，每12分鐘徹底清淨空氣1次，可去除99.97%有害懸浮微粒，有效過濾小至PM0.1有害物質，帶來零臭氧的乾淨好空氣，另搭載智能淨化+、WiFi操控等功能，讓空氣品質的清淨效果看得見，適用於8～13坪空間，雙11獨家下殺5折，僅11,111元，搭配台新銀行信用卡登陸成功還可以再回饋$1,111，真的是買到賺到。

momo雙11（圖／momo提供）

▲Blueair抗敏清淨機。

▲Aeon宏佳騰Ai-1 Sport電動機車試駕開箱。（圖／記者張慶輝攝）

▲momo雙11狂送11台宏佳騰智慧電車。（圖／記者張慶輝攝）

只有momo能超越momo！今年momo的好康優惠再升級，各種折扣下殺、限定驚喜價在檔期內齊發，一次買齊結帳可以大省荷包之外，更少不了滿滿的超狂回饋好禮，其中，以下4狂一定要知道：「30家銀行最高回饋20%」不管拿哪一張信用卡，刷卡金就先賺一筆，其中11/7起指定刷花旗銀行，搭配Master Card，單筆分期滿3萬最高回饋23%，雙11當天搭配momo組隊活動滿額最高再回饋3%；「天天狂撒總值破億紅包」每天14個指定時段開搶，最高送$999 momo幣，11/7起加碼至18個時段；「1元加購agnes b」11/7～11/11消費滿額，並於11/16搶登記，將可用1元加購獨家精品年曆手帳或證件套；「11台宏佳騰電動車大方送」只要在11/11當天於全通路下單，免登記就有活動抽獎資格，每隔2小時抽一台，人人都有機會騎回家。(活動詳請以momo購物網為準)

迎戰電商年度盛事，雖然說真正重頭戲主要落在11/11前後，不少平台已經在做暖身場為活動預熱，momo的雙11超狂購物節要讓你天天進站，好康優惠天天買、天天省，必敗好物一但錯過，又要再等明年！

詳細活動資訊請上►►► https://momo.dm/a7ji7M

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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