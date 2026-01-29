　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

饒舌女王變川粉！　妮姬米娜「同台川普」高喊：我是頭號粉絲

記者張方瑀／綜合報導

美國嘻哈天后妮姬米娜（Nicki Minaj）政治立場大轉向！她28日現身華府參加「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），不僅公開宣稱自己是總統川普的「頭號粉絲」，更痛批反對者對川普的評論根本是霸凌。她也在現場承諾，將捐出最高30萬美元，力挺川普為新生兒設立的投資帳戶計畫。

身披白皮草現身華府　大方自封「川普頭號粉絲」

綜合外媒報導，作風前衛、自封「饒舌女王」的妮姬米娜，28日身穿一件醒目的白色長毛皮大衣出席峰會。當川普邀請她與知名商人歐萊里（Kevin O'Leary）一同上台時，妮姬米娜大方擁抱川普（Donald Trump），並隨即走向講台向群眾真情告白。

▲▼美國嘻哈天后妮姬米娜（Nicki Minaj）現身華府參加「川普帳戶峰會」，公開宣稱自己是總統川普（Donald Trump）的「頭號粉絲」。（圖／路透）

▲美國嘻哈天后妮姬米娜現身華府參加川普帳戶峰會。（圖／路透）

現年43歲的妮姬米娜堅定表示，「我要說，我大概是總統的頭號粉絲，這點是不會改變的。」她直言，大眾的閒言閒語對她毫無影響，「那些仇恨言論或評論，完全不會影響我；事實上，這反而更激勵我去支持他，也會激勵我們所有人更堅定地挺他。」

痛批大眾霸凌川普　稱「上帝正在保佑他」

妮姬米娜在演說中火力全開，力挺這位億萬富翁總統，指責反對者不應對川普進行抹黑，「我們不會讓他們就這樣霸凌他，也不會讓抹黑運動得逞，這些手段是不會奏效的。」她更感性呼籲，「他身後有強大的力量支持，上帝也在守護著他。阿門。」

其實早在1月24日，妮姬米娜就在X上預告將出席這場由財政部舉辦的活動，並稱該計畫是「飲水思源、回饋社會的真諦」。她認為，提早提供財務支持與理財教育，能讓孩子們贏在起跑點，「在某些情況下，孩子甚至能回過頭來教父母如何投資，這讓我非常開心。」

豪擲30萬美元力挺　「川普帳戶」助兒少理財

根據CNBC報導，妮姬米娜計畫向「川普帳戶」捐贈15萬至30萬美元（約新台幣480萬至960萬元）。這項政策源自川普的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)，旨在為2025至2028年間出生的美國公民設立投資帳戶。

▲▼美國嘻哈天后妮姬米娜（Nicki Minaj）現身華府參加「川普帳戶峰會」，公開宣稱自己是總統川普（Donald Trump）的「頭號粉絲」。（圖／路透）

▲妮姬米娜公開宣稱自己是總統川普的頭號粉絲。（圖／路透）

根據白宮說明，政府將為每位新生兒提供1000美元的種子基金，每年最高可存入5000美元，並投入股市指數基金。受益人需年滿18歲才可動用資金。白宮宣稱，若帳戶從小存滿且不動用，到28歲時資產可能成長至190萬美元。

目前該計畫已吸引多位大咖捐助，包括戴爾科技創辦人戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）先前也承諾捐出超過60億美元。

從黑粉變鐵粉　妮姬米娜政治立場大轉向

事實上，妮姬米娜近年來的政治立場發生了巨大轉變。過去她曾公開批評川普強硬的移民政策，但近年來，她轉而讚揚川普的領導力。去年11月，她才剛以嘉賓身分代表川普政府在聯合國演說，12月更出席了「全美慶典」（AmericaFest）活動。

她在活動中曾向主持人柯克（Erika Kirk）表示，「我對我們的總統充滿敬意和欽佩。我不確定他是否知情，但他確實給了很多人希望。」這場從「黑粉變鐵粉」的政治大戲，也隨著妮姬米娜在華府的力挺，再次成為全美熱議話題。

01/26 全台詐欺最新數據

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

