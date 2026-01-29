　
社會焦點 保障人權

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血：守法也會死？

記者柯沛辰／綜合報導

頂大25歲溫姓替代役遭丟包台64線，慘遭4車爆頭輾斃。百萬網紅Cheap感嘆，涉案林姓司機起初供稱是溫男踢椅背，才導致雙方爆發口角，並喝令對方下車，但行車紀錄器真相卻是「溫男全程不發一語」，疑似司機怕溫男吐在車上，才選擇丟包，「如果守法搭車也會死，那社會規範的價值在哪？」

司機供詞vs行車紀錄器　「溫男全程不發一語」

Cheap在臉書指出，林姓司機最初供詞強調是「溫男踢椅背」、「雙方爆發口角」、「溫男自行下車」。不過，行車紀錄器真相卻是「溫男全程12分鐘不發一語」，車內只有司機單方面咆哮、三字經與趕人命令，還有2次關鍵的關車門聲響，那既然溫男沒說話，「何來主動要求下車？」

▲▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲司機丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

他分析，從行車紀錄器來看，溫男就是喝醉失去行為能力，身體不自覺的撞擊椅背，司機疑似怕對方吐在車上，將溫男丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或讓溫男自己滑落車外，司機還有下車察看，隨即關門離去，結果釀成悲劇，「所以皮椅比人命更貴？」

守法叫車仍出事　「恐怖不亞於隨機殺人」

Cheap指出，溫男不要酒駕，所以選擇叫車，在清醒的時候做了正確的決定，卻在最脆弱的時候，被職業駕駛丟在車道，「如果守法搭車也會死，那社會規範的價值在哪？這恐怖程度不亞於隨機殺人。」

Cheap批評，一個清醒的職業駕駛，把一個連話都說不出來的醉漢，丟在時速80~100公里的車道，跟謀殺有什麼兩樣？「真是冷血極致，真想問How dare you？希望盡早查明真相。」

 

每日新聞精選

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元
重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

