社會 社會焦點 保障人權

前駐洛杉磯外交官涉詐327萬元訊後請回　前秘書涉貪5萬交保

▲▼ 前駐關島辦事處處長陳盈連 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前駐關島辦事處處長陳盈連 。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導　

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，遭控任職駐洛杉磯期間詐領逾10萬美元房租補助，並在關島任內管理失當致國產受損。調查局28日二度約談陳到案，經台北地檢署複訊後請回，相關人員另有交保與請回處置。

調查指出，陳盈連曾任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處官員期間，被指明知已在當地購屋，卻持不實租約向外交部申請超額房租補助，金額累計約10萬4000美元，折合新台幣約300多萬元，涉嫌侵害國庫。

關島舊案再查　三人關係成關鍵
此外，陳盈連擔任駐關島台北經濟文化辦事處處長時，未落實監督財產管理與報廢流程，導致多項公有物品去向不明。監察院認定，包含11件財產及79件非消耗品失蹤，損失金額約2萬5000美元。

檢調掌握，陳盈連與同案的駐關島台北經濟文化辦事處前秘書盧啟章，以及前職員黃嘉郁，過去曾在關島共事，因此28日發動第二波約談釐清責任。盧啟章複訊後，被依貪汙罪諭令5萬元交保，黃嘉郁則訊後請回。

購屋仍領補助　監院全票彈劾
依規定，駐外人員或配偶若在駐地有自宅，僅能申領房租補助基本額。調查發現，陳盈連早在2011年1月就於洛杉磯購置房產，卻在2011年至2016年間，多次以虛假租約申請超出基本額的補助費。

監察院指出，陳盈連行為涉及重大疏失，已明確違反公務員服務法，屬於執行職務違法失職，有必要進行懲戒，相關彈劾案去年獲監察院全票通過，並已移送懲戒法院審理。

