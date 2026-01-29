賓賓哥又搞事了！　直播救狗「1個月後」突喊走丟不養了

▲賓賓哥直播將流浪狗從醫院接回公司暫養的過程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

公益網紅賓賓哥近來爭議不斷，上月他在社群平台直播他將一隻生病的流浪狗「賓賓」送去就醫，之後將牠暫時收養在公司，表示將為牠找適合的家庭送養，沒想到一個月後狗突然走失，隔天被網友發現已被捕捉至動物收容所內，但賓賓哥卻表示沒有要將其帶回來，引發網友不滿，認為他又在利用愛心賺流量。

賓賓哥上月18日在社群PO文寫道，「公司門口出現一個動也不動的褐色身影。湊近看才驚覺，是一隻瘦弱衰老、眼神疲憊的老狗狗，正無力地趴在冰冷的地上。不顧深夜寒冷仍在工作中的我們，立刻與熱心粉絲合力將動彈不得的孩子抬上推車，奔向24小時動物醫院。」

▲網友紛紛tag賓賓哥說他的狗找到了。

出院後，賓賓哥和工作團隊也全程開直播，並表示希望能幫牠找到一個適合的家或是狗園，線上的粉絲全部都在感謝賓賓哥幫助了一隻流浪狗，沒想到一個月後，突然說狗走失了，隔天就有網友發現，已被附近的動物收容所捕捉回所，紛紛在臉書上tag賓賓哥說他的狗找到了。

▲流浪狗被拾獲送往動物收容所。

結果賓賓哥並沒有想要將其帶回，僅在臉書上回覆網友說，「公司長時間貨車進出，除了無人手能專注餵養照護外，也無合適位置能讓牠遮風避雨，所以一直有在努力為牠找尋能照顧牠的地方⋯狗狗於昨天走離公司，小幫手到處尋找未找回，稍晚接獲通知有人發文看見狗兒，立刻請小幫手聯繫後得知，狗兒已被送往動物之家，今天小幫手也有依照通報人提供的資料了解相關事宜中，將會持續商討最合適狗兒的照護方式，希望能讓狗兒有合適的處所能安置」，並在直播時表示應該不會將狗帶回，就只能讓牠安置在收容所，讓不少當初看賓賓哥直播救狗的網友都認為他又在利用愛心賺流量。



