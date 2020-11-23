陳時中立院自爆「裝心臟支架」　被問明年健保費率笑回7個字

▲民眾黨立委蔡壁如就健保調漲議題質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

明年健保費率恐破5%，民眾黨立委蔡壁如今（23）日在立院詢問，健保每年醫療費用支出越來越高，哪個單位要負責任？對此，陳時中在詢答時幫健保署與國健署解圍，更自爆自己在幾年前曾裝支架，「如果當時沒有裝，我就死掉了。」

立法院第10屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長針對「國內COVID-19疫情控制及未來發展」、「國內秋冬防疫專案」、「目前國內COVID-19疫苗研發進度及對外採購狀況」列席報告並備詢。

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蔡壁如一上台，就針對健保漲價議題進行質詢，表示國民健康署使命是「從子宮到外太空促進健康」，健保署的使命與願景也是促進健康，「現在每年醫療費用支出越來越高，哪一個單位要負責任？」

陳時中回應，醫療費用支出增加，主要受到平均餘命提高與救命工具增加結果，隨後更摸著胸口自爆，「我幾年前裝了（心臟）支架」，當時也花了一些錢，但如果沒有裝，可能就會死掉，或者吃藥續命，「這比我繳的費用都還多」，但如果沒有健保幫忙，「我就無法在這裡活跳跳」。

蔡壁如再詢問，為何過去健保是6年調漲一次，近年來3年就要漲價，費率究竟該如何計算，才能達到永續經營標準。另提到明年健保費率已流出3方案，「你想調5.17%，還是5.52%？」

對此，陳時中笑回，一切尊重健保會決定，「我不敢在這裡說，不然大家都照我們的走了。」他也承諾，12月4日若無其他行程安排，會考慮出席民眾黨舉辦的健保開源節流公聽會，「這問題我可以說50分鐘都說不完」。

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