強酸淋屍「皮膚冒煙秒溶化」　高大成曝兇嫌灌泥滅跡兩目的

▲高大成指出，屍體一旦被淋酸，指紋等外觀特徵消滅後將會增加檢警辦案難度。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者徐愷昕／採訪報導

台中23日爆發桶屍命案震驚各界！而據了解，該犯罪集團以極其殘忍的方式殺害人後，將遺體裝進塑腰桶內，淋下大量強酸企圖溶屍，最後更直接灌入水泥並棄置苗栗山區。對此，法醫高大成指出，執行這種犯案手法，兇嫌至少有2人且互為熟人，另兇嫌非常清楚知道，一旦將指紋等外觀特徵消滅後將會增加檢警辦案難度。

▲台中桶屍案，兇嫌犯案刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

檢警日前接獲民眾報案，並循線在台中、苗栗等地區發現裝有屍體的桶子，而死者則是一名54歲男子，及一名16歲少女。據了解，該犯罪集團以極其殘忍的方式，處理和集團有債務糾紛者，而其中一名16歲少女於2017年被殺害，遺體被裝進塑腰桶內，並淋下大量強酸企圖溶屍，最後灌入水泥並棄置台中豐原地區。此外，另名54歲男子，也一樣是在被殺害之後，被裝到塑膠桶內棄置到苗栗山區。

針對此事件，法醫高大成說，兇嫌淋下大量強酸溶屍，一部分是為了破壞死者指紋及刺青等身體外皮特徵，另一部分則是為了降低屍臭，因為酸會將屍體產生氣味的細菌殺死，接著再以水泥封存，屍臭更能被封住，且這樣就算桶子被人發現，也不太會有人猜出裡面裝著屍體。

高大成表示，要辦理這類案件，一旦確認屍體死亡時間後，就可以根據過往通報的失蹤人口下去比對，加速確認死者身分，倘若難以比對，死者為外勞的可能性就比較高。高大成認為，雖然屍體已被淋酸並以水泥封存，但要破案並非想像中那麼困難，因為強酸溶解程度有限，除了指紋、刺青等外觀消失外，死者的身高、體重、樣態還是能看得出來，且除非屍體被發現時已超過20年，不然骨髓內仍然可以採集到DNA，再經家屬認屍比對，便可確認身分。

高大成再言，由於屍體淋酸時會冒煙及飄出非常刺鼻的臭味，故要執行這樣的手法，起碼需要2人互助，且這2人必定是熟識，不然實在難以完成。談起過去經歷，高大成說桶屍案他曾處理過3個，其中一個是先生將自己太太殺害後，將妻子屍體封在家中「水泥隔牆內」，直到新屋主住了一段時間，發現牆壁流出屍水，事件才曝光；另外還有一件死者是小孩，同樣是屍水流出水泥而被發現。對此，高大成強調，雖然水泥有密封作用，但屍水一旦流出，仍會導致水泥裂開。

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