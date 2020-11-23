新冠肺炎重症返台首例！　50多歲迦納台商「插管」包機回台

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公佈一例確診個案，為一名50多歲迦納工作的台商，感染新冠肺炎轉為重症，因病況嚴重需插管，於11月中申請國際醫療專機包機返台，20日抵達國門後即後送就醫，經採檢確診，為疫情爆發後重症後送返台首例。

依據指揮中心現行規定，境外確診個案返台規定，為「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」才能返台，該名個案為首例未達標準就進入國門的個案。

莊人祥表示，案619在10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。

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11月20日個案搭乘國際緊急醫療專機抵臺，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診；目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中618例確診，分別為526例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、549人解除隔離、62人住院隔離中。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



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