記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案將於12月1日上路，本國籍人士也需持陰性證明才能入境，有台商投書抗議「不准染疫國人和留學生返台，是違反健保精神。」對此，指揮中心發言人莊人祥表示，會開放其他方式讓國人返台自費採檢，配套還在研議中，但初步規劃應該要求簽切結書，回台再自費採檢，飛機座位也有特殊安排。

▲國人無陰性證明難入境，指揮中心規劃「簽切結書」回台自費採檢。（圖／指揮中心提供）

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秋冬專案包括「邊境檢疫、社區防疫和醫療應變」，其中邊境檢疫歸定所有入境及轉機旅客登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告才能入境。

指揮官陳時中日前表示，國際疫情持續嚴峻，預期今年底及明年初入境旅客數將增加，為加強防疫安全，自12月1日至2021年2月28日（啟程地時間），入境台灣或經台灣機場轉機的旅客，不論身分或目的，均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可登機來台。

不過，指揮中心今（23）日公佈一名在迦納罹病後，重症返台的確診台商，打破了過去為確診個案訂下的「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」規定，也遭質疑未來醫療專機否可成為「破例」標準？

對此，莊人祥回應，秋冬專案並非完全阻擋國人返台，如果所在國或地區無法自費檢驗，可能會先研議以簽切結書的方式讓其回台，確診國人也需視條件開放，因為醫療專若無保險，需要有一定財力才搭得起，不會是常規措施。

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