拉父母和阿嬤伴屍2年！少女桶屍埋農田傳惡臭　主謀直接帶回家藏

▲台中桶屍案，引起社會譁然，6名嫌犯目前已遭收押禁見，另有一少年收容，一共犯他案在監。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中驚傳桶屍命案震驚社會，而死者是一名54歲男子，及一名16歲少女。據調查，少女在新竹遭到徐姓主嫌殺害，裝桶後先藏放彰化大城田裡1年，但因附近農民反應有臭味傳出，徐嫌才將桶子改移到台中豐原封藏屋內，而令人訝異的是，徐嫌一家人伴屍2年竟都沒發現異狀，目前全案仍在調查釐清中。

據了解，主嫌徐德益為該犯罪集團手段首腦，3年前因懷疑下屬的女友偷竊300萬，於是將少女帶到新竹，並持菜刀、剪刀將她殺害後，於新竹香山裝桶，並且先藏放置彰化大城田裡1年。

▲台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

不過，當時因桶子傳出陣陣惡臭，被附近居民反應，徐嫌因此將桶子改移至台中豐原，並在桶內加入土，再灌入鹽酸、漂白水，接著用水泥封桶，而外層則用黑色塑膠袋包裝，並用膠帶封口放置老家屋內，但令人訝異的是，當時住在裡頭的徐嫌阿嬤、父母三人伴屍2年竟都沒發現異狀。

此外，據了解，徐嫌及其妻子等6名嫌犯目前已遭收押禁見，另有一少年收容，一共犯他案在監，全案正積極偵辦中。

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