桶屍兇手土地過戶詐2690萬！大叔提關鍵證據　遭活活打死裝桶丟棄

▲台中、苗栗桶屍案，死者黃男提出詐貸案關鍵證據，遭嫌犯報復殺害成桶屍。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳羿妏／台中報導

台中、苗栗2死桶屍命案，死者分別為16歲蔡姓少女及54歲黃姓男子，其中據調查，桶屍嫌犯徐德益因不滿黃男在一起2690萬元土地詐貸案提供關鍵證據，且可能在庭上說出不利證詞，因此決定擄走黃男，殺害棄屍，但詳細事發原因，仍待檢警進一步釐清。

判決指出，徐德益2018年間透過林姓男子、張姓男子結識彰化一對何姓父子，當時知悉何父有一塊土地，徐等人便向何姓父子稱，可代為辦理貸款，讓何姓父子乖乖交出土地所有權狀、印鑑證明、印鑑章、存摺，隨後他們並未拿去貸款，而是偽造何父簽名，接著過戶至林男、張男名下，設定土地抵押權後，另移轉登記至一名楊姓女子名下，牟利共2690萬元。

2019年台中地院審理期間，桶屍死者黃男以證人身分，提供自己與徐德益、林男的對話紀錄，隨後徐轉為被告，後續偵查時，徐始終否認犯行，遭檢方另行通緝。不過，就在黃男提供證據後，徐也因不滿狀況逆轉，擔心黃男出庭說出不利證詞，引發報復殺機，便將黃男擄走，並活活打死，裝桶棄屍，但詳細事發原因，仍有待檢警調查釐清。

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