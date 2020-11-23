苗栗銅鑼山區桶屍現場曝！54歲男不利證詞　出庭前慘遭滅口

▲54歲的黃男，疑因土地買賣引發財務糾紛，慘遭徐嫌殺害後，放進塑膠桶中，運至人煙稀少的苗栗銅鑼山區丟棄。（圖／民眾提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

刑事局中打偵查第六大隊，日前接獲情資，疑似有1男1女遭人殺害棄屍，其中女子已在2017年被通報失聯，專案小組在上周分別在苗栗、台中等地，發現兩桶屍；經清查被害人生前交往關係後，鎖定徐姓主嫌為首的犯罪集團，全案已陸續帶回6名涉案人，都已聲押獲准。

據警方調查，54歲的黃男疑因土地買賣引發財務糾紛，徐嫌擔心黃男到台中地院作證後，證詞會對徐嫌不利，便在2019年夥同遭殺害少女的男友，將他押往太平山區，開槍後裝入塑膠袋，放進塑膠桶中，運往苗栗山區丟棄。

▲鐵門附近還留有未燒完的焚香。（圖／民眾提供）

附近民眾表示，這條產業道路是死路，平時不會有人經過這裡，除了路口出有幾戶人家住外，再上去都是一片竹林，車輛也無法通行，只能徒步走進去；但約1公里處，有著10多年前業者開採陸砂所設置的空地，入口處有著鎖住的鐵門；怎樣都想不到，這竟然會是疑似埋屍的地點。

重回現場後發現，就在鐵門旁，還殘留焚燒過紙錢的痕跡，周遭也留有包著香的袋子；附近劉姓居民表示，自己沒注意過有這些東西，也不知道什麼時後有人進出，至於這2名桶屍案死者的死因以及犯罪集團有多少成員，還有沒有涉及更多案件，正由警方進一步擴大偵辦中。

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