美神秘官員訪台！陳時中證實篩檢陰性停留2天：我不需要知道是誰

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

昨日美國一架行政專機抵台，到底是誰來訪台灣，引起社會關注。衛福部部長陳時中今證實此事，並表示他們是專機來台，有做落地檢驗，停留時間大概只有這兩天，檢驗陰性就可以了。而對於來台的美國官員是誰？他則直言「我不需要知道是誰。」

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陳時中今出席立法院社福衛環會表示，指揮中心知情這件事，相關行程也都在防疫計畫裡面，也經過外交部檢視，符合才會請他們進來，衛福部有派人跟從檢疫，剩下是外交部負責。

外傳抵台的是美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman），但之後又有消息傳出是中情局CIA官員。陳時中則直回「事前就知道有這樣的行程，外交部有來通知，我不需要知道是誰，我只需要知道重要性是外交部認可的，有符合防疫計畫要求就可以了。」

而針對有媒體稱是美國中情局長來訪，外交部表示，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪問台灣，將以發布新聞稿方式周知以示歡迎。

目前總統府、外交部等相關單位，皆未透露美國官員來訪相關訊息。雖然官方否認此訊息，但美方確實有一架灣流500專機於晚間6時左右降落松山機場，官方目前也並未有進一步證實與說明。

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