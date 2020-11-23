藏屍老宅現場曝！16歲少女枉死成桶屍　3年後「一句話」重見天日

記者白珈陽／台中報導

台中、苗栗桶屍案引發外界嘩然，16歲少女、54歲男子先後遭到殺害，並分別被裝進塑膠桶內，棄屍於台中豐原與苗栗山區。此外，整起事件疑似是因為其中一名兇嫌，犯案後良心不安，向友人透露了一席話才讓整件事情曝光。對此，稍早破獲裝著少女的桶屍的畫面也隨之曝光。

▲少女遭殺害後，被藏屍在塑膠桶中 。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

據了解，該名少女是於2017年6月被通報失蹤，不過根據調查，少女很可能早在同年5月就已經遇害，而其被殺害之後，屍體3年來就一直被裝在狹窄的桶子內，直到日前警方破獲這起案件之後，才終於重見天日。

檢警調查，犯下兩起桶屍案的徐姓主謀，是某犯罪集團的老大，而遭殘忍殺害的少女，其實是徐嫌手下的女友，但少女卻疑似被誣陷偷竊300萬而慘遭殺害。徐嫌犯案之後，與其餘手下將少女的遺體裝進桶內，並往裡面倒入鹽酸、水泥，並將桶屍帶回家中，整整伴屍兩年，行徑相當惡劣與冷血。

此外，徐嫌因涉及土地詐貸案，懷疑54歲男子說出對他不利之言詞，因此就夥同手下，將男子擄走後活活打死，並以相同手法將其屍體裝入塑膠桶內，之後再將其載往苗栗山區丟棄。對此，目前8名嫌犯均已落網，其中6人遭收押禁見，另外2人則分別服刑中及被收容。