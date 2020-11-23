吳斯懷稱美官員來台有「戰略意涵」　籲蔡政府考慮拜登感受

▲美國官員專機抵台。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國行政專機C-37在22日傍晚降落松山機場，由美軍印太司令部「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）秘密訪台。總統府、外交部、美國在台協會未證實。對此，國民黨立委吳斯懷認為，戰略意涵耐人尋味，呼籲蔡政府考慮拜登團隊的感受，國安高層切勿操作過頭。

吳斯懷23日在臉書表示，事情真相如何，不得而知，但專機抵台有媒體刊登照片為證，應該假不了，在美國總統交接前夕，如此大動作派出高階情報官員秘密來訪，究竟打什麼主意？項莊舞劍意在沛公，合理推論絕不是單純的友台行動，應該與美中台戰略情勢變化有關。

吳斯懷指出，對照日前媒體報導，美國海軍陸戰隊派員來台協訓我國海軍陸戰隊，次日，美國國防部發言人透過美軍「星條旗報」，發布正式新聞稿，表示相關美軍陸戰隊抵台傳授作戰課程的報導「並不精確」，聲明中強調，美國一切行動都依照台灣關係法的指導，遵守一中政策。

吳斯懷提到，多年以來，美國不論是官方的華府、國務院、國會或民間智庫團體，都對一中政策、一中原則有許多解讀，只有美國軍方從來沒有對政治議題這樣正式表態過，為了這麼一件行之多年基層士官的協訓小事，做出及時澄清，已經很罕見，現在180度逆轉，派出高階情報官員來訪，其中戰略意涵耐人尋味！



吳斯懷提及，美國總統川普迄今尚未正式承認敗選，選後即開除國防部長，三位助理部長立刻辭職，換上聽命於川普的官員，前幾日媒體報導川普打算自中東地區撤軍、對伊朗開戰，軍方全面反彈，國安高層極力勸阻，才打消念頭。

吳斯懷說道，美軍參謀首長聯席會議主席米利11月12日出席陸軍博物館開幕式上講話「美國軍隊忠於憲法，而不是暴君或獨裁者」，這番談話反映長期以來的觀點，軍隊有保護和捍衛憲法的責任，軍隊的存在是為了捍衛民主，而不是被當作政治棋子。

吳斯懷認為，拜登如期接任美國總統應該是毫無懸念，在美國總統交接期間，川普一連串對內、對外的大動作，打的是什麼算盤，外人無從得知，但全世界都在關注，相關國家都謹慎因應，川普卸任前所有決策，拜登未必全買單，這個關鍵時刻，台灣若一味迎合川普的動作，有沒有考慮拜登團隊的感受，蔡政府一定要頭腦清醒，明年1月20日之後要面對的美國總統是拜登，提醒國安高層切勿操作過頭，自陷困境。