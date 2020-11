奇葩女律師發言嚇壞川普！8天前才讚她出色...如今急切割

▲鮑威爾慘遭川普陣營切割,本人至今尚未發表回應。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普的競選團隊22日正式發表聲明稱,女律師鮑威爾(Sidney Powell)與該團隊沒有任何關係,震驚外界。據悉,鮑威爾曾先後在沒有證據的情況下,指控美軍突襲電子投票設備Scytl的伺服器,甚至揚言要在喬治亞州提出「聖經級」(biblical)的選舉訴訟。然而她的種種驚人發言疑似惹怒川普,因此慘遭切割。

根據《路透社》報導,川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)22日晚間透過聲明表示,「律師西德尼鮑威爾(Sidney Powell)正在獨自從事法律活動,她並非川普陣營的律師。」企圖與鮑威爾劃清界線。而此舉也引發外界關注,因為先前鮑威爾不停針對美國大選舞弊問題,替川普說話,甚至揚言要提出選舉訴訟。

I look forward to Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend OUR RIGHT to FREE and FAIR ELECTIONS! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, added to our other wonderful lawyers and representatives!