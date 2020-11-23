拜登新任聯合國大使人選流出　她是賴比瑞亞戰後首位「榮譽公民」

▲格林菲爾德過去曾為駐利比亞大使，傳將在拜登上任後出任駐聯合國大使。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

葛林斐德（Linda Thomas Greenfield）曾任美國非洲事務助理國務卿，被拜登任命為過渡國務院的小組負責人。今日多家媒體傳出，她將被任命為新的主聯合國大使，也將會是拜多「多元化內閣」承諾的第一步。

拜登在上任前曾多次表示，希望組成多元化內閣，一改過去川普政府以白人男性當道的氛圍。儘管之前一度有傳出，聯合國大使的位置將由希拉蕊擔任，但葛林斐德的非裔婦女身分似乎更加符合拜登的期待。

葛林斐德曾為歐巴馬任內外交部門中，職位最高的非裔女性，過去曾任外交事務總幹事、非洲事務助理國務卿、駐賴比瑞亞大使和移民局副局長等重要職務，直到2017年在川普上任後被解雇，在拜登勝選後，她負責扛起過渡國務院的職責。

▲希拉蕊（Hillary Clinton）（左）與駐賴比瑞亞前大使葛林斐德，一同出席在蒙羅維亞舉行的美國大使館剪彩儀式。（圖／達志影像／美聯社）



她與非洲也有著深厚的交情與感情，多次宣稱賴比瑞亞是她的「第二故鄉」，在駐任大使的三年期間，成為當地人非常熟悉的面孔，被親切地稱為「人民的大使」，有望幫助拜登在非洲外交事務上更加順利。

葛林斐德在離開賴比瑞亞前，獲前總統瑟立夫（Ellen Johnson Sirleaf）贈予戰後首位榮譽公民的殊榮，還加授非洲人道救贖勳章中的貴族大勳章，擁有不需要護照就可進入賴比瑞亞的特權。

她在擔任非洲事務助理國務卿期間，致力於制定對「撒哈拉沙漠以南非洲地區」（Sub-Saharan Africa）的政策，特別是在伊波拉並度肆虐西非的時期，與疾病預防控制中心的衛生官員合作，穩定非洲各地的伊波拉疫情局勢。