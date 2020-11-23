川普共和黨親信喊話：趕快認輸吧！　法律戰打得「全美國都尷尬」

▲川普22日打完高爾夫球後，乘車準備離開球場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普近來大量減少公開露面機會，仍堅稱選舉存在舞弊行為，然而，競選團隊在賓州提起選票無效21日卻遭法官駁回，在喬治亞州的驗票結果也由拜登勝出，因而提出再次驗票。據悉，幾位共和黨親信已開始向川普喊話，要他趕快認輸。其中，紐澤西前州長克里斯蒂表示，法律戰讓整個國家都「很尷尬」。

根據BBC報導，前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）於22日接受ABC訪問表示，自己一直是川普的支持者，曾投給他2次票，但選舉是有結果的，總不能繼續表現得好像「有事情發生了卻當作它沒有發生」一樣，「坦白說，總統法律團隊的行為，令整個國家感到尷尬。」報導稱，克里斯蒂是2016年首位公開支持川普競選總統的州長，先前還曾幫忙準備他與拜登的辯論。

報導指出，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）於22日向CNN表示，川普陣營持續地試圖推翻選舉結果的努力，開始讓我們看起來像（貪污腐敗、經濟上高度依賴水果等原料出口的）「香蕉共和國」（Banana Republic）。霍根更曾在推特上發文說，請川普「不要再打高爾夫球並且認輸」。

報導再舉出其他案例，密西根州共和黨眾議員厄普頓（Fred Upton）表示，在密西根這個戰場州的選民「表態」選擇了拜登。北達科他州共和黨參議員克萊默（Kevin Cramer）受NBC採訪時也說，即使他不接受拜登的勝利，現在也該是「開始過渡」的時候了。據報導，雖然川普拒絕認敗使過渡程序變得更加複雜，但拜登將於24日公布他的首批內閣任命。

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