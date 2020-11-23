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嚐鮮價折100！萊爾富響應世界無肉日　推素食乾拌麵新品川香椒麻

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▲▼萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

「國際素食日」即將到來，萊爾富特別引進老牌蔬食館「寬心園」的乾拌麵系列、素食速食麵第一品牌「隨緣」的新品南洋叻沙拌麵，即日起至12月15日前推出多項優惠，包括3款素食乾拌麵新品，金黃蔥油、清香烏醋、川香椒麻每包4入裝售價298元，12/15前嚐鮮價只要198元，等於現折100元。

業者表示，每年11月25日是「世界無肉日」，又稱「國際素食日」，根據《世界素食人口報告》統計，台灣素食人口已超過300萬人，佔總人口13%、是世界素食人口比例第二多的國家。萊爾富為讓素食者能便利購買，自2012年起即推出多款素食鮮食商品，包括自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當（蛋奶素可食，售價65元）、超優燴素沙茶什錦燴飯（五辛素可食，售價79元）、素纖筍香夾心三角飯糰（蛋奶素可食，售價27元）等。

▲▼萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

▲▼11月再引進3款素食乾拌麵新品，每包4入裝售價298元，12月15日前嚐鮮價只要198元。（圖／萊爾富提供）（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

另外受新冠肺炎疫情影響，帶動在家自煮料理風氣，萊爾富為提供素食者更方便的服務，今年7月更攜手老牌蔬食館「寬心園」，引進4款全素的植物肉手藝餃，包含寬心園十字淺漬（售價108元）、寬心園香草之歌（售價118元）、寬心園老練X.O（售價118元）、寬心園松露什蕈（售價128元），結合小農契作蔬菜與高達六成的未來肉，以「一顆餃子一道菜」的創意發想。

11月再引進3款素食乾拌麵新品，包含金黃蔥油（五辛素）、清香烏醋（全素）及川香椒麻（全素）三種口味，麵體使用72小時手工日曬製麵，口感Q彈有勁，每包4入裝售價298元，12月15日前嚐鮮價只要198元。

▲▼萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

▲11月再引進3款素食乾拌麵新品，每包4入裝售價298元，12月15日前嚐鮮價只要198元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也引進隨緣與知名的南洋蔬食餐廳「熱浪島」共同合作開發的新品南洋叻沙拌麵（全素，售價39元），叻沙是起源於南洋的麵食料理，是馬來西亞與新加坡代表性美食，以濃郁椰奶為基底，搭配南洋風味的香茅與南薑等辛香料燉煮醬汁，帶出多層次濃郁香氣，Q彈麵體搭配濃郁醬料，讓素食者也能在萊爾富輕鬆買到獨特的異國風味，12月15日前享嚐鮮價32元。

同期間，另款異國風味的隨緣泰式酸辣湯麵（全素，售價39元），兩件特價65元，經典的隨緣椎茸風味杯麵（全素，售價25元）、隨緣麻婆豆腐杯麵（全素，售價25元）兩件特價42元。

▲▼萊爾富響應國際素食日，引進多項素食新品並祭出優惠價。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富響應國際素食日祭出商品優惠，包含隨緣泡麵及萊購物指定素食品項皆有折扣。（圖／萊爾富提供）

針對喜歡輕食的素食者，也提供有機履歷認證的新品正康有機無糖黑豆奶（全素，售價39元）、正康有機無糖純豆奶（全素，售價39元），即日起至12/15前享「任2件嚐鮮價55元」，另外還有無香料且低卡低熱量的天然果罐子冰糖雪耳、冰糖地瓜雪耳（全素，售價69元）享「買1送1」優惠。

除了萊爾富，7-ELEVEN在10月底也宣布推出全新鮮食品牌「天素地蔬」，並提出4大方案，包括首波導入全台300店打造「蔬食友好專門店」，與漢來美食、養心茶樓等餐飲品牌合作推聯名蔬食；透過專屬陳列貨架及包裝設計，方便消費者辨識選購，強調以獨立的蔬食專用產線生產，與葷食區隔，讓素食者安心。

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