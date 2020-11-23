每月249元！全新Uber Pass方案出爐　無限次搭車9折、訂餐免外送費

▲Uber和Uber Eats宣布，在台灣首度推出結合雙平台優惠的Uber Pass「雙享方案」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber和Uber Eats在台灣深耕多年，今（23）日宣布在台灣首度推出結合雙平台優惠的Uber Pass「雙享方案」。月付249元，即可享每趟合作車隊所提供的行程9折優惠，以及綠色票卷標誌商家合作夥伴0元外送費，不限使用次數。

Uber Pass「雙享方案」，此方案是由 Uber 及其合作車隊，以及 Uber Eats 及其商家合作夥伴、合作貨運業者所共同推出。可提供位於台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化和高雄八大 Uber 服務城市中的民眾訂閱，並且可適用於 Uber Eats 19個服務城市。

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▲Uber 宣布在台灣首度推出結合雙平台優惠的 Uber Pass「雙享方案」。（圖／Uber提供）

月付249元即可享每趟合作車隊所提供的行程9折優惠（不適用於優步小黃），以及綠色票卷標誌商家合作夥伴0元外送費（須消費滿199元），兩項優惠該月皆不限使用次數。

▲Uber Pass雙享方案，每趟合作車隊提供行程9折優惠。（圖／記者李毓康攝）

Uber表示，想要啟動訂閱，只要打開 Uber App 進入帳號，即可了解「雙享方案」內容，啟動「自動續訂」功能即可成為會員，訂閱期間亦可取消且無須支付額外取消費用。

此外，Uber也不段提升使用介面功能，打開 Uber App可直接從首頁選擇叫車或是外送，搭車的過程中還可以順道解決用餐、備餐、補貨的各種生活瑣事。

即日起至2021年1月31日止，凡首次啟動「雙享方案」訂閱的用戶即可享首月優惠；而既有「優饗方案」用戶也可視需求選擇是否改訂閱「雙享方案」。

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