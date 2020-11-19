搭Uber更安心！司機「教育訓練」上線　通過4大情境測驗才能開車

▲Uber去年轉為多元計程車合法經營，當時有大批司機申請執照。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李宜秦／台北報導

要當Uber司機條件更多了！社團法人臺灣計程車學院協會今（19）日與 Uber 宣布，將啟動線上教育訓練課程「司機神救星」，Uber司機除了要具備駕照、良民證外，還須通過超速與分心、急煞、酒醉乘客及衝突與性騷擾等4大情境的測驗，已是駕駛者須於12月底前完成，新駕駛則須完成測驗後才可取得證照。

為加強司機素質，Uber啟動線上教育課程「司機神救星」，與台灣知名動畫團隊「臺灣吧」合作，拍攝4大情境影片，包括超速與分心、急煞、酒醉乘客及衝突與性騷擾等，這些情境為Uber調查旅客意見與回饋後完成統整，司機看完影片後，必須在線上接受選擇題的題型，測驗通過才可擔任駕駛。

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Uber指出，所有使用 Uber App 的職業駕駛、約8000人都須在今年12月底以前完成「安全必修課」，並通過線上測驗，取得臺灣計程車學院協會所頒發的證書。目前已有99％的駕駛取得認證，預計12月就可達100％，下月底前未通過者不可繼續接案。

▲▼台灣大車隊多元化計程車司機也均須通過線上測驗。（圖／記者賴文萱攝）

另外若是新加入的司機，也須先通過測驗，才可投入服務。Uber強調，新加入者必須具備駕照、良民證、保險、測驗完成證書等，才可取得證照。而乘客也可於叫車後，在 App 內看到該名駕駛人取得安全教育認證的憑證顯示。

Uber指出，測驗共有35題，司機必須全部答對，拿到100分才算過關，目前課程註冊人數達8150人、影片觀看人次達12518次、總作答次數為15萬7415次，其中在避免超速與行車分心的多選題中，最高答錯次數紀錄達69次，不過此測驗不限作答次數，司機可不斷測驗直到正確為止。

交通部長林佳龍表示，一年前交通部修改運輸管理規則，當時有些駕駛很擔憂或懷疑，一年後看到Uber、計程車共榮共存，非常開心與感動。還記得剛上任部長時，就列了一張十大地雷清單，其中一項就是Uber、計程車之爭，他強調，會抱持開放心態，有心就能找到路，盡力帶大家找到解決辦法。

林佳龍說，當年夾在Uber、計程車兩派人馬間，計程車司機甚至撂狠話要「懲罰執政黨」，他表示，長官、同仁都在看，因此自己也有時間壓力，不能把炸彈丟給下一棒。數位時代必定要有數位治理的能力，這些問題不是為了對抗，而是為了將產業發展環境建造得更完整，讓消費者更滿意。