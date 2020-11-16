客人放屁太臭！Uber菜鳥「超真實反應」吞負評　同行經驗談

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

奧客百百種，身為服務業經常得面對新難題，並不斷蛻變成長。一名開Uber的菜鳥司機日前發文，表示因為客人放臭屁，他受不了開窗，竟慘吞負評。對此，不少同業留言解惑，還有人笑說，「你要用力吸才能獲得五星！」

運將在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN」問道，「新人狀況題？菁英PLUS客人車內放屁，忍到受不了開個窗透風，竟然被評差評，求解？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

面對這哭笑不得的情況，許多老鳥經驗談，表示「習慣就好！別把Uber設計的心理遊戲當真，認真下去只有兩種結果，第一是奴性大增，第二是崩潰離開」、「這樣做真的會讓情況更尷尬，偷偷切換空調到換氣就好了。再者，差評不一定是他給的。另外，行經污水處理廠附近，也會有讓人誤以為是放屁的臭味」、「一回生二回熟，慢慢會習慣的」、「空氣濾清器 +水氧機」。

有人也好奇，如何確定一星是那位客人給的？對此，原po回應，「當客人很少的時候，你就會知道是誰評你的。」另外，他還加碼分享類似經歷，「上次載兩個外國人，那體味真的是......，當時不敢開窗，他們下車後，我把窗全開透氣，噴酒精、點精油。」

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