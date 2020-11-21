孕婦出醫院叫Uber！接通知「未配戴口罩」被取消訂車　原因超諷刺

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名孕婦今看完門診便叫了一台Uber，不料在車輛快要抵達時，被運將取消訂車，而理由竟是「未配戴口罩」，讓她又氣又冤枉，同時被迫再耗9分鐘，等待另一台的道來；無奈的是，由於並未搭乘該車輛，所以也無法檢舉。

女網友今在臉書社團「UBER DRIVERS TAIWAN」發文抱怨，「被惡意栽贓後，司機方取消訂車！剛剛挺著懷孕30週的肚子從門診出來，叫了一台車輛，等待6分鐘後，在系統顯示1分鐘後到達時，被取消訂車，隨後系統重新派車，所以又等9分鐘，才等到下一台車輛，結果剛剛到家後，居然接到mail說，我因為沒戴口罩被取消訂車。」

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聞言，孕婦錯愕不已，直呼明明口罩一直都戴在臉上，卻以此為由取消訂單，而且因為沒有行程，所以也不能檢舉車輛替自己出一口怨氣，「想來問看看大家我可以怎麼做？」

▲她接到通知，表示因未戴口罩，被司機取消訂單。（圖／翻攝自臉書／UBER DRIVERS TAIWAN）

網友們看完紛紛表示，她碰上挑單司機了，「有一些鑽石級司機為了不讓接案率下降，會開到定點後取消」、「不用想太多，這單純是不想接案率下降」、「分數高的司機會挑單來維持自己的分數跟成績」、「鑽石等級並不一定是好駕駛，他們只不過跑的勤勞點而已，而且更容易有挑趟的行為，因為他們可以清楚看到乘客預前往的行程方向及乘車時間」。

對此，原po透露，她這一趟是從三重到新莊，費用顯示近400元，應該不算短途。而內行則直言，「因為三重往迴龍是往西或西南方向，肯定是挑單，如果往東或東北，他會接的很開心。」

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