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年度網紅機比一比－－攝錄小鋼炮iPhone 12 mini與iPhone SE 2

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特約記者洪聖壹／綜合報導

走入 5G 時代， Apple 公司新一代 iPhone 12 系列最小的型號 iPhone 12 mini，夠輕、夠薄、功能全面，其整體效能不輸其他大尺寸的 iPhone 12，iFixit 拆機報告也很驚訝能夠將大螢幕、大尺寸感光元件塞入極小機身，甚至有外媒評為今年最佳 iPhone，本篇將要分享是該款手機實際使用下來的一些心得。

▲iPhone 12 mini 總評比。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀與螢幕顯示：

iPhone 12 mini 的外型延續 iPhone 12 的設計，配備廣角、超廣角雙鏡頭，外型上使用鋁合金金屬邊框，是 iPhone 12 系列最小的。介於 4 吋的初代 iPhone SE（123.8 x 58.6 x 7.6 mm）與 4.7 吋的二代 iPhone SE 2（138.4 x 67.3 x 7.3 mm）之間，機身大小來到 131.5 x 64.2 x 7.4 mm、重 135 克，拿起來第一印象就是輕薄。

▲iPhone 12 mini 改用方正外型、配備雙鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

在這種極小尺寸的機身當中，iPhone 12 mini 塞入了 5.4 吋的 Super Retina XDR 螢幕，這是 Apple 公司第一次全面性的採用 OLED 面板，記者實際拿了 iPhone SE 2020 來做比對，會發現即使是在戶外，不論色彩飽和度、亮度、對比、解析度都有很顯著的提升，可以說是全面性的升級，螢幕占比來到85.1%。

▲iPhone 12 mini 配備 5.4 吋螢幕、iPhone SE 2020 配備 4.7 吋螢幕，但是 12 mini 機身較小。（圖／記者洪聖壹攝）

在耐用度方面，該款手機的螢幕表面與其他 iPhone 12 系列同樣使用超瓷晶盾、機身背後玻璃使用雙離子交換技術，讓整體比起往年 iPhone 有四倍抗摔的效果。外媒 CNET 真的就乾脆就拿來摔摔看，可以發現除非是在一層樓左右的高度摔落到水泥地，否則基本上只有刮傷而已，本篇就不多作嘗試，有興趣的人可以參考以下影片：

▲外媒Cnet這兩天透過摔落測試，證實 iPhone 12 mini 的防摔能力。（影片／取自YouTube）

＊效能：

正如同 Apple 公司賦予 iPhone SE 2020 一顆 A13 bionic 處理器一樣， iPhone 12 mini 最大價值也是使用了跟 iPhone 12 Pro 系列同樣的 5nm 製程 A14 bionic 晶片，以安兔兔跑分來看，iPhone 12 mini 接近 60 萬分，在 Geekbench 5 跑出來的分數為 4079 / 1595，實際跟老大哥 iPhone 12 Pro Max 做一下比對，其相同環境條件下跑出來的多核與單核運算結果為 4236/1610。

▲iPhone 12 mini 使用 A14 bionic 晶片，效能跟其他 iPhone 12 系列相當。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

這麼高的效能，但是螢幕不大，不太適合長時間玩遊戲的遊戲機，反而像是一款攝錄剪輯一體的網紅機。記得今年初，Apple 公司推出 iPhone SE 2020 之後，許多媒體就評論為攝錄一體的「小鋼炮」。但實際試用之後，今年度最佳小鋼炮，可能就是這支。

▲iPhone 12 mini 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE2 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE2 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE2 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE2 夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 日間人物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2 日間人物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 日間強光景觀拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2日間強光景觀拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 花卉淺景深拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2花卉淺景深拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE2 食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone 12 mini 全機身支援 IP68 防水防塵，配備了一顆 1200 萬畫素的自拍鏡頭，光圈 F2.2，但是感光元件有 1/3.6 吋。主鏡頭方面也是跟 iPhone 12 同規格，配備一顆 1200 萬畫素、光圈 F1.6、等效焦距為 26mm 的廣角鏡頭，而且具備光學防手震跟相位式對焦。而另外一顆為 1200 萬畫素、光圈 F2.4、等效焦距 13mm 的超廣角鏡頭，可拍攝 120˚ 的超廣角，而且今年三顆鏡頭都支援 Deep Fusion 深度融合影像技術，並且支援夜拍跟 HDR 拍攝。從實拍結果來看，相較於 iPhone SE 2020 的1200 萬畫素廣角（光圈 F1.8）、700 萬畫素自拍（光圈 F2.2），會發現超有感升級。

▲iPhone 12 mini 配備廣角＋超廣角雙鏡頭，廣角端光圈也比 iPhone SE 2020 還大。（圖／記者洪聖壹攝）

而究竟手機配備超廣角好在哪，記者實際拍攝了幾張對照圖，提供給大家說明：

▲iPhone 12 mini 夜間廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 夜間超廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 僅夜間廣角端可拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 日間廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 僅提供廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 日間超廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

這次實測時還有一個新的發現，iPhone 12 mini 藉由 A14binoic 晶片的演算，其廣角端人像模式的演算距離比起 iPhone SE 2020 又更遠一些，而且受惠於主鏡光圈加大，人像感光效果也更好。

▲iPhone 12 mini 夜間人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2夜間人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 日間人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2 日間人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 mini 室內人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE 2 室內人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

至於錄影效果方面，iPhone 12 mini 由於機身偏小，手持晃動幅度不大，因此雖然同樣都配備光學防手震，但是手持拍攝晃動處理效果會比 iPhone SE 2020 甚至 iPhone 12 還好，尤其夜間拍攝更加明顯。

＊5G 與續航力：

iPhone 12 mini 是今年 iPhone 產品線中最小的 5G 手機，雖然軟體上有自動5G的調整，但相較於其他 iPhone 12 系列，其耗電狀況也是最快的。從國外拆機報告可以得知，iPhone 12 mini內建電池容量僅 2227 mAh，是四支手機當中電池容量最少的，不過如果跟 iPhone SE 2020 相比，同樣一天拍攝下來，iPhone SE 2020 的掉電量會比 iPhone 12 mini 還快，這中間就看個人如何取捨。

至於充電方面，iPhone 12 mini 同樣支援 20W 快充，不過 Magsafe 無線充電只有 12W，只比 iPhone SE 2020 的 18W 有線充電、10W 無線充電快一點點。

＊小結：

iPhone 12 mini 有64GB、128GB 和 256GB 三種機型，售價為 23,900 元起，因此如果是幾年前的 5 吋大螢幕手機來說，iPhone 12 mini 幾乎可以打遍天下無敵手，其擁有比三星Galaxy Note 5（2015 年剛上市的售價 23,880 元）還大的 5.4 吋螢幕，但是機身更小、更輕，攝錄能力更強。

上述只是個比喻，時過境遷，以該公司自家的 iPhone SE 2來說，該款手機擁有更好的續航力、更大的螢幕、更強的拍攝能力，更重要的是，它支援 5G 通訊，拍照多了超廣角端跟夜拍可以運用，而且用的是 5nm 製程的 A14 bionic 晶片，相較於 Android 陣營的 2020 旗艦機所採用 7nm 製程高通S865 Plus 效能還要更強。

所以總結來說，iPhone 12 mini 唯一的缺點可能是續航力跟充電效率，但是以小尺寸手機來說，要說它是今年度的最佳網紅隨身機，真的不為過，iOS 14 系統帶來的單手操作體驗是很好的。此外，其 A14 bionic 晶片加上 5G 通訊能力，對於 iPhone 5 或者 iPhone 6 要換機的用戶來說，會是個很好的選擇。

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