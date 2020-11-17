iPhone 12與Google Pixel 5比一比：效能與AI的對決

▲實測影片製作中。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

iPhone 12 全系列用上 OLED 螢幕、支援 5G、搭載效能最強的 A14 Bionic 晶片，Goolge 公司的 Pixel 5 雖然也是支 5G手機，然而今年退出旗艦規格，著重的是基於 AI 人工智慧的軟硬體整合，卻因此擁有絕對價格優勢。究竟這兩支手機差別在哪，消費者又該怎麼選擇，本篇透過實測比較，提供給大家參考。

▲iPhone 12、Google Pixel 5 比一比。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀與手感：

從手機大小的角度來說，兩支手機都是 6 吋手機，Google Pixel 5 的尺寸跟重量為 144.7 x 70.4 x 8 mm、重 151 克，而 iPhone 12 大小與重量分別為 146.7 x 71.5 x 7.4 mm、164 克，兩者相比，iPhone 12 會略有質感一些，Pixel 5 反而會有一點塑膠感。順帶一提，兩支手機都支援 IP68 防水防塵，並且都在防摔強度上做了加強，所以戶外適用性來說都是安全無虞。

用「溫和」二字形容 Google Pixel 5 的外觀確實比較洽當，該款手機背蓋使用特殊再生鋁合金金屬外殼，四周設計搭配金屬磨砂處理，觸感相當好。

▲Pixel 5 設計圓潤，手持手感佳。（圖／記者洪聖壹攝）

相對溫和來說，iPhone 12 設計偏向「陽剛」，其背蓋延續 iPhone 4s 的雙鏡面玻璃方正設計，以手感來說並沒有 Pixel 5 或者以往的 iPhone 手機合手，但是就手持拍攝來說，卻意外穩定。

▲iPhone 12 使用雙鏡面玻璃加上方正設計。（圖／記者洪聖壹攝）

＊顯示與貼心功能：

Google Pixel 5 跟 iPhone 12 都是配備 OLED 面板，螢幕解析度也相同，顯示比例都是常規 19.5:9，不過 Pixel 5 擁有最高 90Hz 的畫面更新率，而 iPhone 12 只有 60Hz。記者實際打開最高亮度，分別在室內（日光燈照射下）跟戶外（強光照射下）互相比較，發現 iPhone 12 的色調偏暖、Pixel 5 則相對明亮。

▲同樣在室內開啟最大亮度，Pixel 5 顏色偏冷。（圖／記者洪聖壹攝）

▲在戶外陽光照射下，Pixel 5 較亮，兩者都可以看清楚文字內容。（圖／記者洪聖壹攝）

另外一些小功能，像是搭載 iOS 14.2 的 iPhone 12 來電通話不會佔據螢幕、敲擊背蓋可以截圖等等都是貼心的應用。Pixel 5 實體指紋辨識模組在背後的關係，不需要脫下口罩就能解鎖，而搭載 Android 11 的 Pixel 5 新增的多媒體控制快取，可以在首頁記憶上次使用的應用程式，方便下次快取使用等等，這些都是兩支手機系統各自獨有的貼心應用。

＊效能：

Google Pixel 5 最為人詬病的是今年並非使用旗艦級行動平台 S865 plus，而是使用同期發表的中階處理晶片高通 S765G，該晶片使用三星 7nm EUV 製程，CPU 基於 Kryo 475 架構開發，共有八顆核心，基本由兩顆不同運算效能的大核心搭配六顆小核心所組成，GPU 當然也是中階的 Adreno 620，拍攝能力上使用的是 Spectra 355 ISP，在雙鏡頭切換以及錄影方面可以結合 Google AI 處理，能夠大幅度地提升相機拍攝品質，上網的部分則是使用今年最常見的高通 Snapdragon X52 modem，相較於同樣支援 5G 上網的 5nm 旗艦級晶片 A14 Bionic，還是差了一大截。記者使用Geekbench 5 跑了 iPhone 12 跟 Pixel 5，GPU 不論單核還是多核效能都有很大的差異。

▲iPhone 12 CPU 效能明顯超越Pixel 5。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍照：

拍照方面，兩支手機看起來也極為相似，但卻各有不同。iPhone 12 配備 1200 萬畫素廣角鏡頭，其最大優勢就是擁有大光圈（F1.6）、等效焦距 26mm 的主鏡頭，具備 PDAF 相位式對焦與 OIS 光學防手震。另一顆是 120˚超廣角鏡頭，同為 1200 萬畫素，但是光圈縮小到 F2.4，等效焦距約 13mm，自拍鏡頭今年改用一顆 1200 萬畫素、光圈 F2.2、等效焦距 23mm 的鏡頭。

▲iPhone 12 的廣角端與超廣角端都是1200萬畫素。（圖／記者洪聖壹攝）

而 Google Pixel 5 其實也不差，它把畫素略微提升，配備的是 1220 萬畫素廣角鏡頭，光圈 F1.7，等效焦距 27mm，同樣具備 PDAF 相位式對焦與 OIS 光學防手震。另一顆鏡頭則為 1600 萬畫素的超廣角，光圈 F2.2、拍攝角度縮小到 107˚，自拍鏡頭相較 iPhone 12 畫素降低但是光圈略大，概略規格為 800 萬畫素、光圈 F2.0、等效焦距 24mm。

▲Pixel 5 配備的是 1220 萬畫素廣角鏡頭，但是超廣角1600萬畫素，拍攝角度縮小到 107˚。（圖／記者洪聖壹攝）

拍攝功能方面，iPhone 12 所有鏡頭都支援夜拍，而 Pixel 5 透過 AI 演算，可以在夜拍的前提下進行人像攝影，這是兩者之間最大的差異。記者在相同環境下進行日拍、夜拍、風景、自拍與人像等實測，提供給讀者參考：

▲Pixel 5 戶外實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外超廣角實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外超廣角實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外廣角實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外廣角實景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外白色花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外白色花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 室內一般光源廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 室內一般光源廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外一般光源廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外一般光源廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 戶外一般光源超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 戶外一般光源超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 一般光源食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 一般光源食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Pixel 5 一般光源食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 一般光源食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

＊充電與省電：

Google 開發團隊吸取前兩代的消費者經驗，讓這一代 Pixel 5 電池容量提升到 4000 mAh，在第三方拆機影片可知，相同機身下，iPhone 12 只配備 2815 mAh。實測在相同條件下進行拍攝、待機，一天下來兩支手機都還有電，不過電力落差約 20%，iPhone 12 明顯屈居弱勢。

▲電力實測Pixel 5大約比iPhone 12約多了20%。（圖／記者洪聖壹攝）

另外在 5G 環境下，iPhone 12 擁有「5G自動模式」，可以在 5G 訊號相對不好的前提下直接切換 4G，藉此達到省電的效果，不過 Pixel 5 本身有超級省電模式，可以在讓手機在快要沒電的前提下，強制多數應用程式暫停運行，並同時為用戶正在使用的應用程式供電，藉此達到省電效果，兩家公司用了不同的方式「讓手機可以用得更久」。

在充電功能方面，Pixel 5 透過原廠隨附的 PD 2.0 的 USB-C 充電器，可以直接進行 18W 快充，而且同時可以進行 5W 反向充電為其他支援無線充電的產品供電，本身也支援 15W 無線充電。iPhone 12 則是需要額外選購 20W 充電器，才有辦法進行 20W 有線快充，而且需要額外透過 MagSafe 充電器，才能進行 15W 無線充電。

＊小結：

記者認為，兩支手機是目前市場上最相似的手機，Pixel 5 則擁有 90Hz 螢幕、實測超過 20% 的電力，售價只有台幣 18,990 元，但就像這次體驗的一樣，Pixel 5 手持的質感並沒有 iPhone 12 來得好，因為處理器的關係，iPhone 12 的遊戲效能也較好，另外更重要的一點，如果你選擇的是一支能夠使用 3~5 年的手機，那麼 iPhone 12 可能還是需要考慮的對象。