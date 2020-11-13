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iPhone 12 Pro與12 mini開賣直擊：快速教你認識MagSafe保護殼與配件

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司 iPhone 12 Pro Max 與 iPhone 12 mini 今天正式開賣，實際觀察 Apple 公司在台北信義A13 直營店觀察消費者購買情形，最熱門的還是 Pro 系列產品，值得一提的是該門市展示了全系列 MagSafe 配件，本篇要介紹的，便是藏有磁圈的配件。

▲隨著 iPhone 12 Pro、12 mini 開賣，今年 iPhone 12 系列全數登台。（圖／記者洪聖壹攝）

新一代 iPhone 12 系列今年共有四種選擇，包括配備廣角以及超廣角鏡頭的 iPhone 12 mini、iPhone 12，以及配備三鏡頭、拍攝更穩定的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，四支 iPhone 都採用蘋果最新的 A14 Bionic 晶片與最新的 MagSafe 技術，全面支援 5G。其中，搭配 MagSafe 技術與配件，可以讓今年的 iPhone 12 系列手機進行 15W 無線充電。

▲透過 MagSafe 技術與配件可讓 iPhone 12 進行 15W 無線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

實際開箱確認，iPhone 12 系列原裝隨附全新 USB-C to Lightning 傳輸線，讓手機可以進行 20W 快充，因此 iPhone 12 系列雖然可以使用舊有的「豆腐頭」充電模組充電，而且舊有充電插頭並沒有辦法對應使用新的充電線，想要提升充電效率，還是得購買新的 20W 充電插座。

▲▼iPhone 12 全系列改附 USB-C to Lightning 充電線，但是 20W 快充插頭需要另外購買。（圖／記者洪聖壹攝）

記者在 Apple Store 信義 A13 現場確認原廠 20W 充電插頭已有現貨，並且也有 MagSafe全系列保護殼、皮革卡套，不過 MagSafe 無線充電器還是要等到今年 12 月才能購得。

▲蘋果原廠 20W 快充插頭已有現貨。（圖／記者洪聖壹攝）

概略介紹一款全新的 MagSafe 矽膠保護殼，它跟以往的保護殼同樣都是矽膠包覆纖維內裡的設計，纖維內裡可以確保手機不會在使用過程中刮傷，至於矽膠材質在手持的時候會有防滑的手感，卻又略為柔軟，至於中間層則是全新加入了MagSafe磁石，所以當你裝上 iPhone 12 系列的瞬間，手機會有一個圓圈動畫＋音效，如此一來需要充電的時候，只要把手機貼合在 MagSafe 充電器或放在 Qi 認證充電器上，無須取下保護殼。

▲▼Apple 公司全系列MagSafe系列多數已經到貨。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼MagSafe矽膠保護殼在矽膠外殼跟纖維內裏中間加入了MagSafe磁石，方便讓手機進行15W無線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

在配件方面還有一個特別的 iPhone MagSafe 皮革卡套，卡套的皮革跟以往其他 iPhone 皮革一樣，採用特殊鞣製和加工的歐洲皮革製成，卡套可以放置一般大小的悠遊卡、信用卡等等，最多可以放三張卡片。記者實測，卡套內建磁石，在快要接近 iPhone 12 系列背後蘋果 logo 附近時，就可以輕易吸附，而且必須要用一些力氣才能拔除，所以耐用度還算可以。

▲▼ iPhone MagSafe 皮革卡套採用特殊鞣製和加工的歐洲皮革製成，卡套可放入三張卡片。（圖／記者洪聖壹攝）

不過依照使用經驗，以台灣潮濕的天氣，這類皮革卡套如果超過一段時間不使用，建議收納的地方最好確保乾燥，否則比較容易產生發霉情形。

經過現場洽詢，售價新台幣 1190 元的新款 MagSafe 充電器與售價新台幣 4290 圓的 MagSafe 雙充電器預計要到 12 月才會上市。

▲▼MagSafe 充電器(售價新台幣 1190 元)與售 MagSafe 雙充電器(價新台幣 4290 元)年底買得到。（圖／取自Apple）

不過，由於 MagSafe 支援 Qi 標準的無線充電，如果你已經購買最新的 iPhone MagSafe 卡套，其實可以入手仿間銷售的 Qi 無線行動電源，同樣可以享有無線充電功能，但是實測效率較低，倒是 20W 有線快充插頭方面，許多第三方廠商包括三星、小米、華為、OPPO 等門市都有提供類似產品。

今天雖然是 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 開賣日，不過在台北信義區，中華電、台灣大、遠傳三家業者沒有舉辦任何現場開賣活動，民眾都是透過預約領機的形式前往店家，由於線上預購名額早就額滿，加上今天是上班日，現場並未出現排隊搶購人潮。倒是 Apple Store 信義 A13 現場雖然採用預約的形式取機，現場卻出現滿滿取貨人潮，一旁開放現貨供應的 iStore 門外則是出現排隊人潮。

▲Apple Store 信義 A13 已無現貨，開賣現場卻出現滿滿取貨人潮。（圖／記者洪聖壹攝）

▲開放現貨供應的 iStore 門外出現排隊人潮。（圖／記者洪聖壹攝）

因此如果想要體驗新手機拍照與效能，以及週邊配件，可以趁著接下來的星期假日，就近走一趟蘋果門市前往體驗。

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