蘋果內部備忘錄流出！12月恐再推新產品　發表時間曝光

▲蘋果今年已推出4場發表會。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

蘋果在今年推出了新一代的iPad、iPad Air、Apple Watch SE、iPhone 12及3款Mac等新品,隨著時序接近年底,外界多認為今年的新品發表到此為止,不過,近日有外媒透過可靠管道拿到蘋果內部備忘錄,從內容可以預測8日可能還會有一次驚喜出現。

根據 MacRumors 3日報導,在蘋果的內部備忘錄中,計畫在8日以發布新聞稿推出新品,提醒內部員工在美國時間8日早上5點30分修改Apple Care 內容,並通知相關技術人員與供應商上架、更新商品價格。

據報導,在 iPhone 12 系列手機發表前夕也有類似的形情發生,蘋果曾透過內部備忘錄提醒員工,在10月13日上午10點前做好相關的準備。報導指出,雖然8日會有新品推出,但舉行發表會的機率相當小,就像過去 MacBook Pro 和 AirPods 都採用新聞稿推出,

▲微博科技達人Kang爆料一文。(圖/翻攝自微博/Kang)

除了相關內部文件外,知名的微博爆料博主 Kang 1日曾在微博發文表示,「不出意外的話這個月還有一個發布會」;推特爆料達人L0vetodream也曾暗示,「蘋果會在12月推出聖誕節驚喜」。

雖然尚不清楚是否會有新品推出,但若消息為真,蘋果很有可能會推出先前備受期待的 Apple Studio 耳機與 AirTag 等新品,甚至 Apple TV 4K 主機和新的遙控器都可能會出現。

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)