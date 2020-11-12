iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 開箱。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／台北報導

2020 年 10 月 14 日，Apple 公司在一場名為“Hi，Speed”秋季發表會活動當中，一口氣公開了 4 款 iPhone 12 系列手機，不但是首款 5G 系列手機，mini、Pro Max 更各自位列 iPhone 推出以來最小、最大的智慧型手機，現在這兩支手機將於本週五上市前夕，在粉紅人妻CPU的協助下，實際進行開箱體驗分享，在第一時間，提供給大家參考。

▲史上最大 iPhone 與史上最小 iPhone 開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

▲左起：iPhone 12 mini、iPhone SE2、iPhone X、iPhone 12、iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro、iPhone Xs Max、iPhone 12 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

首先在外觀方面，iPhone 12 Pro Max 跟 mini 外盒包裝設計、內裝都跟今年稍早剛推出的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 系列一樣，同樣只有主機跟充電線、說明書。

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 都沒有隨附充電插頭跟耳機。（圖／記者洪聖壹攝）

外觀設計方面，iPhone 12 Pro Max 同樣使用不鏽鋼邊框搭配霧面雙離子玻璃背蓋，iPhone 12 mini 跟 iPhone 12 一樣，使用鋁合金邊框搭配雙離子鏡面玻璃背蓋的設計，所以在觸感上，iPhone 12 Pro Max 會比較好，而且背蓋比較不容易吃指紋。

iPhone 12 Pro Max 螢幕為 6.7 吋是史上最大螢幕的 iPhone，幾乎跟 iPad mini 相當，但是大小維持在 160.8 x 78.1 x 7.4 mm，重量 228 g。記者實際拿來跟 2018 年推出 iPhone Xs Max 相比較，該款手機螢幕 6.5 吋，但是手機大小為 160.8 x 78.1 x 7.4 mm，重量 208 g。在實際比對之下，iPhone 12 Pro Max 螢幕多了 0.2 吋，但機身並沒有比 iPhone Xs Max 大很多，重量也差不多，瀏海大小則是相同。換算下來 iPhone 12 Pro Max 的螢幕占比大約 87.4% 左右，比 iPhone Xs Max 的 84.4% 略大，相當然爽度就越好了。

▲▼左為iPhone Xs Max、右為 iPhone 12 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

而 iPhone 12 mini 大小則為 131.5 x 64.2 x 7.4 mm、重量 135 g，螢幕卻有 5.4 吋，而且比蘋果公司以往 4.7 吋手機還小。記者實際拿該公司今年推出的 iPhone SE 2 互相比對，由於 iPhone SE2 主要還是使用實體按鍵解鎖，而 iPhone 12 mini 則是使用 FaceID 模組，螢幕視野跟整體規格上都是 iPhone 12 mini 勝出，實際握持該款手機的手感極佳。

▲左為iPhone 12 mini、右為 iPhone SE2。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

iPhone 12 全系列都使用 A14 Bionic 晶片，系統目前都可以更新至 iOS 14.2，不過記者在相同環境下跑分結果卻各自不相同。實際使用 Geekbench 5 跑分結果，iPhone 12 Pro Max 多核與單核運算結果為 4236/1610。iPhone 12 mini 則為 4079 / 1595。實際使用安兔兔跑分結果，iPhone 12 Pro Max 得分超過 62 萬分，iPhone 12 mini 跑分結果則是接近 60 萬分。不過都比起安兔兔先前版本跑 iPhone 12、iPhone Pro 的 57 萬分左右得分又大幅提升，因此分數僅作為參考，但是以近兩週使用 iPhone 12 Pro 體驗遊戲、拍攝 HDR 影片的即時處理與流暢度是備受肯定的。

▲iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 安兔兔跑分比較。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

拍攝能力方面，iPhone 12 mini 基本上就是與 iPhone 12 相同，都是配備1200萬畫素廣角、超廣角雙鏡頭、支援 4K@60fps 錄影，廣角端的光圈也比上一代 iPhone 11 有顯著提升（ƒ/1.8 加大到 ƒ/1.6），進光量提升 27%，拍攝上也都支援 Deep fushion深度融合，並且都支援即時夜拍處理，在各方面效能顯著提升的前提下 iPhone 12 mini 相比 iPhone SE2 更可作為新一代網紅神器，礙於時間關係，記者此次僅試拍幾張夜間照片，日後會做更多比較，提供給大家參考。

至於 iPhone 12 Pro Max 則是使用 Apple 公司目前為止進化最大的相機系統，它的廣角端感光元件加大了 47%，來到 1.7µm（光圈 ƒ/1.6），因此相較 iPhone 11系列，低光源感光能力將有效提升 87%。超廣角端方面維持 ƒ/2.4 光圈和 120° 廣角。長焦段光圈縮小到ƒ/2.2。但也因此可以達到 5 倍光學變焦、12 倍數位變焦。實際體驗發現，在初始光學變焦方面，也從原本 2 倍光學變焦變成 2.5 倍，礙於時間關係，記者此次僅試拍幾張夜間照片，日後會做更多比較，提供給大家參考。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

實際試拍發現，iPhone 12 Pro Max 的感光效果比 iPhone 12 Pro 更好，在拍攝影片方面，由於首次在廣角端的鏡頭底下導入「感光元件位移穩定模組」，在拍照的過程中可以提升感光元件在水平跟垂直的位移穩定能力。

記者實測，在台北華山行走夜間拍攝的前提下，除了色域更寬廣、整體看起來更明亮之外，遠方夜間大樓的窗戶不會因為行走而產生殘影，這在後製過程中要放大修改、編色都變得容易許多。換言之，這一代 iPhone，又讓攝影變得更簡單了。

小結：

初步體驗 iPhone 12 Pro Max 與 iPhone 12 mini，就機身手感跟方便度來說，iPhone 12 mini 達到最佳，加上效能與拍攝能力，幾乎可以當成網紅隨身拍攝神器，如果有多餘的預算，會想要多入手這支手機。不過，如果以主力機來考量，考慮到螢幕加大、拍攝感光能力與防手震增強、效能提升的前提下，今年 iPhone 12 系列比較會想要入手 iPhone 12 Pro Max。

不過記者訪問粉紅人妻CPU，她並不會想要入手 iPhone 12 Pro Max 或者 iPhone 12 mini，這是因為她是重度手機使用者，長時間使用手機的前提下，iPhone 12 Pro Max 對她來說還是太大，一手不能掌握。而 iPhone 12 系列在拍照能力、生產力應用上都能滿足她的需求，從手感來說，她最想要的是 iPhone 12 mini，不過考量到長焦鏡頭的需求，她會選擇 iPhoen 12 Pro。

▲粉紅人妻CPU最後選擇 iPhone 12 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

最後，有一方面需要提醒用戶的是，蘋果官方指出 iPhone 12 Pro Max 的影片使用時間約為 20 小時，從第三方拆解報告得知，電池容量為 3687 mAh，而 iPhone 12 mini 的官方影片使用時間為 15 小時，從第三方拆解報告得知電池容量約為 2227 mAh，兩支手機都可透過 USB-C to lightning 傳輸線達到 20W 快充，可在 30 分鐘內充到 50%。

然而記者實際體驗下來，續航力確實跟 iPhone 11 Pro 相差不大，但是按理說應該新一代 A14 bionic 晶片可以帶來更好的節能效率，這部分會在日後詳細評測之後，加入說明。