　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 開箱。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／台北報導

2020 年 10 月 14 日，Apple 公司在一場名為“Hi，Speed”秋季發表會活動當中，一口氣公開了 4 款 iPhone 12 系列手機，不但是首款 5G 系列手機，mini、Pro Max 更各自位列 iPhone 推出以來最小、最大的智慧型手機，現在這兩支手機將於本週五上市前夕，在粉紅人妻CPU的協助下，實際進行開箱體驗分享，在第一時間，提供給大家參考。

▲史上最大 iPhone 與史上最小 iPhone 開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

▲左起：iPhone 12 mini、iPhone SE2、iPhone X、iPhone 12、iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro、iPhone Xs Max、iPhone 12 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

首先在外觀方面，iPhone 12 Pro Max 跟 mini 外盒包裝設計、內裝都跟今年稍早剛推出的 iPhone 12 Pro、iPhone 12 系列一樣，同樣只有主機跟充電線、說明書。

▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 都沒有隨附充電插頭跟耳機。（圖／記者洪聖壹攝）

外觀設計方面，iPhone 12 Pro Max 同樣使用不鏽鋼邊框搭配霧面雙離子玻璃背蓋，iPhone 12 mini 跟 iPhone 12 一樣，使用鋁合金邊框搭配雙離子鏡面玻璃背蓋的設計，所以在觸感上，iPhone 12 Pro Max 會比較好，而且背蓋比較不容易吃指紋。

iPhone 12 Pro Max 螢幕為 6.7 吋是史上最大螢幕的 iPhone，幾乎跟 iPad mini 相當，但是大小維持在 160.8 x 78.1 x 7.4 mm，重量 228 g。記者實際拿來跟 2018 年推出 iPhone Xs Max 相比較，該款手機螢幕 6.5 吋，但是手機大小為 160.8 x 78.1 x 7.4 mm，重量 208 g。在實際比對之下，iPhone 12 Pro Max 螢幕多了 0.2 吋，但機身並沒有比 iPhone Xs Max 大很多，重量也差不多，瀏海大小則是相同。換算下來 iPhone 12 Pro Max 的螢幕占比大約 87.4% 左右，比 iPhone Xs Max 的 84.4% 略大，相當然爽度就越好了。

▲▼左為iPhone Xs Max、右為 iPhone 12 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

而 iPhone 12 mini 大小則為 131.5 x 64.2 x 7.4 mm、重量 135 g，螢幕卻有 5.4 吋，而且比蘋果公司以往 4.7 吋手機還小。記者實際拿該公司今年推出的 iPhone SE 2 互相比對，由於 iPhone SE2 主要還是使用實體按鍵解鎖，而 iPhone 12 mini 則是使用 FaceID 模組，螢幕視野跟整體規格上都是 iPhone 12 mini 勝出，實際握持該款手機的手感極佳。

▲左為iPhone 12 mini、右為 iPhone SE2。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

iPhone 12 全系列都使用 A14 Bionic 晶片，系統目前都可以更新至 iOS 14.2，不過記者在相同環境下跑分結果卻各自不相同。實際使用 Geekbench 5 跑分結果，iPhone 12 Pro Max 多核與單核運算結果為 4236/1610。iPhone 12 mini 則為 4079 / 1595。實際使用安兔兔跑分結果，iPhone 12 Pro Max 得分超過 62 萬分，iPhone 12 mini 跑分結果則是接近 60 萬分。不過都比起安兔兔先前版本跑 iPhone 12、iPhone Pro 的 57 萬分左右得分又大幅提升，因此分數僅作為參考，但是以近兩週使用 iPhone 12 Pro 體驗遊戲、拍攝 HDR 影片的即時處理與流暢度是備受肯定的。

▲iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 安兔兔跑分比較。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

拍攝能力方面，iPhone 12 mini 基本上就是與 iPhone 12 相同，都是配備1200萬畫素廣角、超廣角雙鏡頭、支援 4K@60fps 錄影，廣角端的光圈也比上一代 iPhone 11 有顯著提升（ƒ/1.8 加大到 ƒ/1.6），進光量提升 27%，拍攝上也都支援 Deep fushion深度融合，並且都支援即時夜拍處理，在各方面效能顯著提升的前提下 iPhone 12 mini 相比 iPhone SE2 更可作為新一代網紅神器，礙於時間關係，記者此次僅試拍幾張夜間照片，日後會做更多比較，提供給大家參考。

至於 iPhone 12 Pro Max 則是使用 Apple 公司目前為止進化最大的相機系統，它的廣角端感光元件加大了 47%，來到 1.7µm（光圈 ƒ/1.6），因此相較 iPhone 11系列，低光源感光能力將有效提升 87%。超廣角端方面維持 ƒ/2.4 光圈和 120° 廣角。長焦段光圈縮小到ƒ/2.2。但也因此可以達到 5 倍光學變焦、12 倍數位變焦。實際體驗發現，在初始光學變焦方面，也從原本 2 倍光學變焦變成 2.5 倍，礙於時間關係，記者此次僅試拍幾張夜間照片，日後會做更多比較，提供給大家參考。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

 

實際試拍發現，iPhone 12 Pro Max 的感光效果比 iPhone 12 Pro 更好，在拍攝影片方面，由於首次在廣角端的鏡頭底下導入「感光元件位移穩定模組」，在拍照的過程中可以提升感光元件在水平跟垂直的位移穩定能力。

記者實測，在台北華山行走夜間拍攝的前提下，除了色域更寬廣、整體看起來更明亮之外，遠方夜間大樓的窗戶不會因為行走而產生殘影，這在後製過程中要放大修改、編色都變得容易許多。換言之，這一代 iPhone，又讓攝影變得更簡單了。

小結：

初步體驗 iPhone 12 Pro Max 與 iPhone 12 mini，就機身手感跟方便度來說，iPhone 12 mini 達到最佳，加上效能與拍攝能力，幾乎可以當成網紅隨身拍攝神器，如果有多餘的預算，會想要多入手這支手機。不過，如果以主力機來考量，考慮到螢幕加大、拍攝感光能力與防手震增強、效能提升的前提下，今年 iPhone 12 系列比較會想要入手 iPhone 12 Pro Max。

不過記者訪問粉紅人妻CPU，她並不會想要入手 iPhone 12 Pro Max 或者 iPhone 12 mini，這是因為她是重度手機使用者，長時間使用手機的前提下，iPhone 12 Pro Max 對她來說還是太大，一手不能掌握。而 iPhone 12 系列在拍照能力、生產力應用上都能滿足她的需求，從手感來說，她最想要的是 iPhone 12 mini，不過考量到長焦鏡頭的需求，她會選擇 iPhoen 12 Pro。

▲粉紅人妻CPU最後選擇 iPhone 12 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

最後，有一方面需要提醒用戶的是，蘋果官方指出 iPhone 12 Pro Max 的影片使用時間約為 20 小時，從第三方拆解報告得知，電池容量為 3687 mAh，而 iPhone 12 mini 的官方影片使用時間為 15 小時，從第三方拆解報告得知電池容量約為 2227 mAh，兩支手機都可透過 USB-C to lightning 傳輸線達到 20W 快充，可在 30 分鐘內充到 50%。

然而記者實際體驗下來，續航力確實跟 iPhone 11 Pro 相差不大，但是按理說應該新一代 A14 bionic 晶片可以帶來更好的節能效率，這部分會在日後詳細評測之後，加入說明。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
貧窮線再上修！六都標準出爐　台北市25K↓算中低收入戶
李李仁請辭《請問 今晚住誰家》　男神接棒主持
雙11降價超便宜？　貼上網址「歷史價格」全揭露
快訊／淡海新市鎮大樓工人疑踩空　8樓摔至B3慘死
日大學研討會綑綁正妹示範「束縛」！　渾圓全露出直播遭下架
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上　追劇無負擔

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

Mac首搭蘋果自研M1晶片　仍有英特爾晶片版可選！

蘋果新MacBook性能大升級！可惜鏡頭解析度只有720p

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

iPhone 12 mini和12 Pro Max開箱體驗：初階與進階用戶的手機

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上　追劇無負擔

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

Mac首搭蘋果自研M1晶片　仍有英特爾晶片版可選！

蘋果新MacBook性能大升級！可惜鏡頭解析度只有720p

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

打擊炒房　財政部盯上投資公司避稅

太魯閣錐麓古道維修　11/24起全線封閉8天　12/1至8日局部管制

前三名才能換新手機！她怒噴「努力過了不能通融嗎」　引爆鍵盤戰

臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

把握免運最後一天！　寵物雲商城滿額抽頭獎「5天4夜郵輪套房」頭獎等你拿！

貧窮線再上修！台北市民「月收低於2.5萬」就算中低收入戶

中信盃黑豹旗／台東高中有青少棒科班　一局被打17分很煎熬　

拜登勝選》富察／拜登必須走在川普主義的路上？

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

屋主在庭院餵浪浪！　隔幾周黑貓帶「一家大小」站一排來蹭飯

3C家電熱門新聞

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

AirPods 系列破天荒降價！　折扣最高達37％

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

舊機福音！蘋果為iPhone 6推送更新

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

史上最強處理器「M1」傲視全球！　各項作業效能大躍進

「Apple Silicon」Mac電腦3大亮點　台灣售價出爐

3C達人5招教你破解山寨AirPods

真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

更多熱門

相關新聞

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

iPhone 13 續航可望提升20％！　韓媒曝LG將為Apple提供更高階顯示器

儘管 iPhone 12 才剛上市，但關於明年蘋果的 iPhone 13 傳聞和預測又已逐漸傳出，或許這就是蘋果的魅力吧！據傳 iPhone 13 顯示器的功耗可望較 iPhone 12 搭載的 OLED 顯示器還要更低，提升手機整體續航力。

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

iPhone 12 全系列螢幕維修價出爐！　摔破最高要價近萬元

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

M1 MacBook撐很久！　電池續航力高達20小時

蘋果發表會有彩蛋！Mac家族「PC Guy」重出江湖

蘋果發表會有彩蛋！Mac家族「PC Guy」重出江湖

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

iPhone摺疊機傳在2022年秋季登場！　將取代 iPad mini

關鍵字：

AppleiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 mini

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

女情緒失控砍母親

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面