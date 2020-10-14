iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

特約記者洪聖壹／綜合報導

等待已經終結，Apple 公司稍早發表支援 5G 的 iPhone 12 系列，由於 Google Pixel 5 改用中階處理器，iPhone 12 系列堪稱今年最值得期待的 5G 手機，一如傳聞所說，今年消費者共有 5.4 吋的 iPhone 12 mini，6.1 吋的 iPhone 12，6.1 吋的 iPhone 12 Pro 和6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 四種選擇，iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 將於美國時間 10 月 23 日開賣，至於最高階的 iPhone 12 Pro Max 與 mini 將於美國時間 11 月 13 日開賣，台灣列為首波上市國家。

先說明四支手機最大的差異，iPhone 12 mini 就是小一點的 iPhone 12，兩支手機都只配備雙鏡頭，而 iPhone 12 Pro 配備三鏡頭，至於 iPhone 12 Pro Max 螢幕最大，配備重新打造的三鏡頭拍照系統以及導入 LiDAR 雷射掃描儀，四款手機都採用最新的 A14 bionic 晶片與最新的 MagSafe 技術，全面支援 5G，後者可以讓手機支援 NFC、進行 15W 無線充電。

台灣上市情報方面，今年發表的 iPhone 12 全系列新色正是大家期待的藍色，iPhone 12、iPhone 12 mini 就叫「藍色」，並且還有黑色、白色、PRODUCT RED 、綠色等多種選擇，全機採用再生金屬設計，共有64GB、128GB、256GB 儲存空間版本，iPhone 12 mini 售價分別為新台幣 23,900 元、25,500 元以及 29,000 元。iPhone 12 售價分別為新台幣 26,900 元、28,500 元以及 32,000 元，預計於台北時間 10 月 16 日晚上 8 點開始預購，盒裝只有手機跟 USB-C 對 Lightning 連接線，充電插頭要另外購買。

iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 的藍稱為「太平洋藍」，全機採用不鏽鋼設計，並且還有銀色、石墨色、金色三種顏色可以選擇，因應拍攝儲存需求，共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本， iPhone 12 Pro 售價分別為新台幣 33,900 元、37,400 元以及 44,400 元。iPhone 12 Pro Max售價分別為新台幣 37900 元、41400 元以及 48400 元，同樣將於台北時間 10 月 16 日晚上 8 點開始預訂。