屏東婦喝茫躺大馬路旁　警扶上車挨家挨戶找...請村長廣播

▲屏東縣里港警分局三地門分駐所所長謝志航、警員王克強將路倒婦人安全送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名婦人日正當中躺臥在大馬路旁，屏東縣里港警方執行巡邏勤務發現，停車查看，發現她渾身酒氣，醉得不醒人事，幸觀察並無明顯外傷，研判應是酒醉而路倒，為免發生危險，立即攙扶上巡邏車，沿途挨家挨戶詢問並請村長協助，終於找到住處。

里港分局三地門分駐所所長謝志航、警員王克強日前擔服14-16時轄區巡邏勤務，巡經中正路段時，遠遠就看見有1名婦人躺在大馬路上睡覺，馬上停車趨前關心，發現她酒醉不起。

進一步詢問基本資料，更是答非所問，胡言亂語，2員為保護她安全，協力一同將她扶起坐上巡邏車，再詢問附近民眾，均無人認識她，央請村長廣播，也沒有家人出面指認。

後來，終於有民眾認出她的身分及住處，警方確認住處地址後，急忙護送安全返回住家休息。經了解，婦人當天在友人家中飲酒作樂後徒步返家，一來因不勝酒力，二來因天氣炎熱，自身又患有糖尿病，才倒在路旁，由於她目前獨居，警方除聯繫村長及鄰居，協助關懷生活起居並交代如有任何需要協助之處，請即撥打110報案專線，會立即派員協助。

分局長楊龍祥表示，飲酒應權衡自身狀況，應適度適量，過量對身體健康有害而無益，呼籲民眾飲酒後應選擇搭乘安全的交通工具抑或請親友協助接送，勿逞強步行返家，避免不勝酒力而路倒馬路上，威脅自身及來往用路人的安全。

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