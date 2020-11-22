屏東婦揪互助會詐3000萬棺材本失聯　29名會員哭喊：拿出良心

▲屏東縣東港警分局偵查隊副隊長黃文杰說明警方偵辦陳婦涉及詐欺情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉陳姓婦人，成立互助會，拉攏親友加入，趁機詐騙，所得金額初步超過3000萬元，受害民眾29人，屏東縣東港警分局獲報展開調查，發現她已搬離原有住處，去向不明，已循線追緝，呼籲受害民眾向警方報案。

東港警分局興龍派出所於本月初，受理轄區鍾姓鄉民報案，指其從2017年6月開始陸續參加新園鄉陳女所組成的互助會，月初到陳女住處，欲了解互助會情事，發現她已失聯並已搬離該址，都找不到人，懷疑她詐欺潛逃。

警方受理後，發現參加互助會的鄉親為數不少，除持續主動聯繫其他被害人至派出所製作筆錄，並由偵查隊組成專案小組積極偵辦，截至目前已有29名被害人到所製作筆錄完畢，目前積極偵辦。

據悉，有被害人表示，互助會的錢是棺材本，沒想到如此被騙，希望陳婦拿出良心，出面解決。

警方已依程序製發通知書通知嫌疑人陳李（冠夫姓）婦人到案說明，屆時如未到案，將依刑法詐欺罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警方呼籲如有其他被害民眾，請聯繫專案小組，以利蒐集事證、擴大追查。另呼籲鄉親謹慎選擇正常借貸或理財方式，勿輕信不熟識之人而參與風險極高的互助會，確保財產安全。

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