崩壞版《鬼滅》！「謎痘子」綠色竹筒變千元大鈔　身分曝光網驚呆

記者陳韻如／綜合報導

動畫電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》全台票房突破4億，成為「台灣年度票房冠軍、動畫電影在台影史票房冠軍」，而為了搶搭風潮，台南市刑警大隊特別在招生影片中跟風致敬。透過影片可以看到，只見刑警化身「炎柱」，使出「鴿之呼吸」順利逮捕壞人，另外還有崩壞版「謎痘子」，讓網友看了紛紛笑噴，直呼，「太有才了」。

▲台南市刑警大隊拍攝KUSO招生影片，還重現電影半《鬼滅之刃》經典台詞。（圖／翻攝台南市政府警察局刑事警察大隊）

台南市刑警大隊近日為了招募新血，特別拍攝了招生短片，而影片還搭上了最近暴紅的「鬼滅之刃」熱潮，女刑警化身崩壞版「謎痘子」，咬著千元大鈔與「禿頭大叔「典之助」進行毒品交易。

▲刑警使出鴿之呼吸大絕招壓制犯嫌，網友看了直呼，「超有才」。（圖／翻攝台南市政府警察局刑事警察大隊）

此外，還有男刑警重現經典台詞，「我會履行我的職責」，並使出鴿之呼吸大絕招壓制犯嫌，讓不少網友看了覺得創意十足。

據了解，這部影片共花了3天的時間，且僅利用手機就完成拍攝，全程沒有花費半點經費，不管是劇本、道具、化妝全都自己來，而由8人組成的團隊利用勤務空檔拍攝，並在下班之餘剪輯完成片長共2分19秒的影片，讓人相當敬佩。

▲▼刑警化身「謎痘子」、「典之助」，讓網友看了笑噴。（圖／翻攝台南市政府警察局刑事警察大隊）

這段影片一曝光，短短數小時之內，觀看人數就突破3萬人，不少網友看了也紛紛大讚，「禰豆子大崩壞」、「哈哈…跟了鬼滅風！！超好笑」、「很有創意宣傳短片，南警真的是人才濟濟，用心程度100分，我都想報名了」。

▲影片一出，短短數小時內觀看人數就破萬。（圖／翻攝台南市政府警察局刑事警察大隊）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

高雄少女逃家同居男網友！拔sim卡失聯8天 單親爸淚求返家

川普不認敗！16年妻大讚「真男人」嗆夫：無三小路用 他崩潰喊離

留「2月嬰」臥室睡覺！保母出門爽吃早餐 返家驚見他癱軟嗆奶亡