擁2獵槍國小對面租屋藏身　內埔警跟監蒐證逮個正著

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉華姓男子，持有兩把獵槍及子彈自重，內埔警方獲報展開蒐證，發現他租屋在一國小對面，掌握他作息狀態，向法官聲請搜索票，日前趁他走出屋外開車時逮獲，訊後依違反槍砲丑藥刀械管制條例送辦，擴大清查是否涉及其他刑案。

▲屏東縣內埔警分局逮獲華姓男子涉持有獵槍及子彈，訊後依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲起出槍械。

內埔警分局龍泉派出所獲報，指租屋在轄內原勝路的54歲華姓男子涉)私藏槍械，經派員蒐證，發現他租屋在某國小的對面，員警不敢大意，經連日埋伏跟監，掌握華男生活作息、行蹤及代步工具，向地檢署檢察官報告，向法官聲請搜索票，日前趁他從屋內走出欲前往開車之際，將他逮捕，起獲2把獵槍及數發子彈。

校園安全維護是當前重要警務工作項目，尤其校園周邊道路為學校建構的安全走廊，更是治安工作重點。分局長蔡耀順得知藏匿槍械的租屋在學校對面，謹慎的指示偵查隊及龍泉所組成專案小組，專案小組經多日行動蒐證，掌握他的行蹤，將他順利逮獲。

蔡分局長肯定員警在案件的查緝上能事先蒐報完整，並弭禍於無形，持續要求員警加強各級學校周邊巡邏、守望安全維護勤務；並呼籲民眾勇於檢舉犯罪，共同打造校園安全走廊，維護學生安全。

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