家門前廟會狂放炮吵4小時！　阿嬤氣炸「噴水反擊」嗆聲陣頭

▲家門前放炮吵4小時！阿嬤氣炸「噴水反擊」嗆聲陣頭。（圖／翻攝網路）



記者許力方／綜合報導

屏東潮州21日晚間的廟會活動，湧入上百陣頭，夜幕中沿路狂放鞭炮，附近居民被吵到受不了，一名阿嬤氣得直接拿起水管反擊「不拿走我就把它淋濕」，朝著隊伍猛噴。事後警方調查發現，廟方並沒有事先申請核准路權，且有燃放鞭炮妨害社會秩序行為，將通知負責人到案說明。

事發於21日晚間7時許，潮州夜空狂炸火光，一間私人宮廟潮州尊王宮舉辦遶境活動，湧入上百名陣頭，在光春、志成路擺大量鞭炮沿途施放，「劈哩啪啦」聲響震耳欲聾，附近居民不堪其擾，有阿嬤氣得拿出水管不斷朝路中的鞭炮噴水，廟方人員見狀趕緊上前救援，就怕炮被潑濕，雙方在接上互相咆哮，引發衝突。

▲廟會狂放炮！警查出未申請路權將舉發。（圖／東森新聞）



據了解，廟方自入夜後大肆慶祝，在街上狂放鞭炮，持續到晚間9時許，疑似太吵鬧、鞭炮太大量，居民受不了才動手反擊，「炮放成這樣不會怕嗎？」阿嬤受訪時氣得說，自己心臟不好，陣頭放炮放了4個小時，吵得她不能休息，也怕危險，才會噴水叫他們鞭炮移走，「要放就遠點放」，不要放在她家門口。

阿嬤說，廟方人員拒絕拿走鞭炮，最後拿出水管趕人，結果塑膠管被搶走，她越想越氣就朝陣頭們噴水，引發衝突。對此，廟方否認放炮，只交代外地來祝壽的陣頭施放煙火，但他們不清楚是誰。

潮州消防表示，當晚抵達現場時，爆竹、煙火施放人已經不知去向。警方追查發現，廟方事先根本沒有申請核准臨時使用道路路權，違反道路交通處罰條例已即社會秩序維護法等，有燃放鞭炮妨害社會秩序行為，將通知負責人到案說明，並依規舉發。

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價