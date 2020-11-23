哈利王子爆氣！怒斥梅根前夫洩露秘密　早準備跟他「正面對決」　

▲英國哈利王子夫婦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子夫婦從婚前到產子後，一直都是媒體矚目的焦點，近日更有八卦雜誌指出，哈利王子正準備和梅根的前夫安格森「正面對決」。因為哈利認為，所有關於梅根的事情都是安格森透露給媒體的。

知名八卦雜誌《Woman's day》爆料指出，哈利王子已準備好跟安格森（Trevor Engelson）正面對峙，因為哈利認為，媒體上不斷出現關於梅根的私人訊息，甚至是不實指控，都是安格森透露給媒體的。

消息人士指出，搬到洛杉磯的哈利夫婦，開始接觸電影圈想要擴展事業，安格森身為電影製片人，一定有機會遇到哈利王子，「兩人會發生衝突幾乎是不可避免的。」

▲安格森和梅根僅結婚兩年就離婚。（圖／翻攝自Facebook／Trevor Engelson）



安格森是梅根（Meghan Markle）進入演藝圈的引路人，曾給過她不少開示，也引介推薦她拍攝電影。兩人相戀7年後，在2011年9月10日結婚，不過這段婚姻僅維持了2年左右，兩人就在2013年8月離婚。

兩人對外說法是，當時梅根接拍了電視劇 《無照律師》（Suits），長時間在加拿大多倫多拍戲，安格森則長駐紐約，兩地相隔5小時的飛機航程，遠距離的隔閡讓這段婚姻關係難以維持下去。

目前雙方對於此新聞都未表態，也有別家媒體指出，這個消息非常不可信，因為爆料人士居然能同時知道安格森和哈利的想法，這根本不可能；加上安格森早已再婚，離婚後也和梅根沒有聯繫，一切都是子虛烏有。