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站邊拜登？　哈利梅根公開「催票」…白金漢宮罕見回應了

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▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

哈利王子與梅根夫婦4月卸下英國高級王室成員的身份，搬到洛杉磯居住，而他們22日在加州宅邸錄播了一支催票影片，呼籲美國人民行使投票權，在大選期間拒絕仇恨言論、假消息、以及不積極的情緒。儘管相關發言並未公開支持特定候選人，但這舉動也讓外界認為已違反英國議定書，英國王室成員在政治立場中未能保持中立。

根據《衛報》報導，哈利夫婦在1分鐘的影片中表示，總統競選是一生當中最重要的選舉，美國人應該使用手上的投票權，珍惜這次的機會，因為自己一生都無法在英國有投票權，更別說是在美國了。他們還補充說，在大選即將來臨日子裡，最重要的是拒絕仇和言論、假消息、以及消極的情緒。

影片一出，隨即迎來非常大的反彈，儘管影片當中並沒有提到任何候選人的名字，且用詞中心，但他們的舉動依然被外界解釋為，是間接支持拜登（Joe Biden）的發言，等同打破王室要求保持中立的傳統，而之所以會得出這樣的結論，主要是因為梅根在還未嫁入王室之前，曾直言不諱的形容川普是「厭惡女性」和「分裂」的。

白金漢宮於23日時罕見回應說，「我們不會發表任何的評論，因為哈利夫婦已經不是王室成員，他們任何所說的一切，都是以個人身分去發言的，只能代表他們自己的立場」。

值得一提的是，現任女王伊莉莎白二世長期極度恪守「政治中立」，對於政治保持中立，拒絕所有王室成員對此進行任何的政治表態，做出任何干預施政的行為，來維持歷史悠久的英國君權與內閣之間的憲政平衡。

因此，所有的王室成員不具備任何投票權，參與政黨與政策派系活動，也不得私下談論有關政治的話題，避免被視為政治爭鬥工具，被抹上黨派色彩，進而影響英國君主「政治中立」的原則。

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