哈利梅根攜Netflix推黛安娜紀錄片　王室：與威廉關係毀了

▲淡出英國王室的哈利王子與梅根進軍影視界，卻引發各界批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

哈利王子和梅根在宣佈退出王室後，改為進軍影視業，並與Netflix簽署合作協議。不過，由於Netflix推出了一部與黛安娜王妃有關的音樂劇，導致王室對這一次的合作深感不滿。知情人士透露，哈利也將推出黛安娜的生平紀錄片，此舉恐怕將加劇他與威廉王子間的緊張關係。

據《每日郵報》報導，哈利與梅根旗下的影視製作公司與Netflix簽訂合作協議，將讓他們收穫至少1.5億美金（約45億台幣）的簽約金，以償還英國政府在2019年為他們支付高達千萬台幣的裝修費。哈利與梅根在退出王室後被要求還清之前的費用，這些錢是由納稅人繳納的「君主撥款」（Sovereign Grant）。

不過，哈利、梅根與Netflix的合作引起了王室工作人員的不滿。Netflix最近推出一部與黛安娜生平以及花邊新聞有關的音樂劇，內容十分辛辣，不止有英女王對她發難說出「在過去，我們會把你的頭給砍下來」，並將其稱為「蕩婦」的台詞，還有黛安娜出軌的情節，可說是一部等同於八卦雜誌的音樂劇。

▲哈利夫婦與NETFLIX的合作被王室工作人員認為是出賣了戴安娜。（圖／翻攝自NETFLIX官網）

過去曾追隨黛安娜的王室工作人員表示，音樂劇的內容讓他們無法忍受，身為兒子與兒媳的哈利夫婦即使要進軍影視界，也不應和Netflix這樣的公司簽約。黛安娜的前保鏢也希望哈利能向Netflix爭取，盡快下架該這部充滿「不真實、醜聞和性愛」內容的作品。

知情人士在接受《星期日鏡報》的採訪時透露，哈利將與Netflix合作產製一部記錄已故母親，不過，要是這件事被威廉王子知道的話，兩兄弟之間的裂痕恐怕會越來越深。

儘管哈利與梅根夫婦宣佈淡出王室，但英女王早前證實，不會奪回他們的王室頭銜。英國時事評論員皮爾斯（Andrew Pierce）認為，王室此舉是因為終於覺悟，過去對待黛安娜的方式有多嚴厲。黛安娜在與查爾斯王子離婚後立即被剝奪了王室頭銜，但在她過世的那週，王室又將頭銜還給她。