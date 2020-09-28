《浮華世界》：梅根從未放棄美國籍　認真考慮2024年出馬競選總統

▲哈利王子與夫人梅根是否跨足美國政界，外界傳聞早已甚囂塵上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室「還俗後」，在英美兩地往來展開新生活，但謠言認為從未放棄美國籍的梅根，近來頻呼籲選民11月總統大選務必投票，種種跡象似乎有意從政並在2024年出馬參選總統。

哈利與梅根於今年1月退出王室後，白金漢宮宣布兩人雖維持「薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，但4月起不能再使用殿下（HRH）頭銜，也不得出現「皇家」（Royal）字眼。

《浮華世界》報導，一位親近的友人匿名向記者尼蔻（KATIE NICHOLL）透露，梅根2018年與哈利的世紀婚禮之後，之所以堅持不放棄美國公民身分的原因之一，是為自己日後從政保留了可能的選項，「我想如果梅根和哈利願意放棄王室頭銜，她就會認真考慮競選美國總統。」

不過梅根身邊的工作夥伴始終堅持，梅根沒有任何想踏上政治生涯的意圖或計劃，「不能否認的是，政治作為一個議題，她有興趣也致力其中，但她沒有野心從政。」

哈利王子與梅根日前在《時代雜誌》年度百大最具影響人物的短片中出現，梅根並在片中積極呼籲美國選民記得投票，聲稱11月的選舉是左右眾人一的最重要的選舉。對此，積極競選連任的現任總統川普表示，他不是這位公爵夫人的粉絲。

英國王室成員素來必須保持政治中立，哈利王子也一直和政治劃清界線；然而他和梅根在短片中雖未表達要支持哪位候選人，僅呼籲選民投票，仍然引起白金漢宮的疑慮。白金漢宮方面立刻發出聲明，指出「公爵非王室的現任成員」，並明確表達哈利的發言僅是個人立場。