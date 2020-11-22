秋鬥遊行凱道擠爆3萬人！　國民黨成功號召萬人上街頭反萊豬

記者黃巈禾／台北報導

今年堪稱史上最大規模的「秋鬥遊行」22日登場，以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，號召上萬人、40多個團體走上街頭，國民黨、民眾黨也首度組隊參加，而秋鬥主辦單位稍早於下午2時左右，也喊出在凱道的現場，聚集人數已經來到3萬人。

▲2020秋鬥大遊行，凱道人群聚集。（圖／記者湯興漢攝，下同）

國民黨號召民眾上街反萊豬，在12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。藍營大老包括前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、前主席吳敦義、黨主席江啟臣等，以及全國14縣市首長、國民黨立委皆出席。

藍營抗爭的主舞台架設在自由廣場前，在下午1時04分左右，喊出藍營已經聚集超過1萬人；而位於凱達格蘭大道上，秋鬥主辦單位也在下午2時左右，喊出現場聚集總共來到3萬人。

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