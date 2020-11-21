川普屢敗！喬治亞、內華達輪流打臉　共和黨議員喊：應以國家為先

▲美國現任總統川普及其陣營在選舉結果的挑戰上屢遭挫敗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼喬治亞州州務卿認證拜登為該州勝選人無誤後，內華達法官也在聽證會上駁回川普陣營的緊急停止計票申請，並指暫停計票形同剝奪該州剩餘超過百萬名選民的投票權利。川普陣營的挫敗接踵而至，愈來愈多的共和黨議員公開質疑川普的大選舞弊說。

路透社最新消息指出，內華達州法官駁回川普陣營祭出的緊急暫停計票，要讓該州繼續計算剩餘的選票。隨著明年1月20日新任總統就職日接近，政權交接已剩下不到60天，讓新政府銜接上美國海內外當前局勢的必要時間日漸緊縮，也使得許多共和黨員選擇倒戈出聲。

共和黨人中，明年底屆退的資深參議員亞力山大（Lamar Alexander）表示，拜登「非常有機會」成為下一屆的美國總統，呼籲川普政府盡快啟動政權交接事宜。他說這場大選的輸家「應將國家利益置於自己之上，恭賀勝選人並幫助他在新任期有個好的開始。」

▲拜登確定在喬治亞州勝選。（圖／達志影像／美聯社）

此次大選由拜登勝出的關鍵搖擺州密西根，共和黨眾議員厄普頓（Fred Upton）則質疑川普，「我沒看見有任何大選舞弊的證據，足以推翻（拜登）勝出15萬多票的選舉結果。」他重申，「沒有任何人拿出任何證據」。

共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）表示，川普想證明大選舞弊行為有2種做法「對的做法和錯的做法」。他說對的做法在於川普陣營應蒐集完整證據，然後在法庭上合法提出訴訟；錯的做法在於，直接施壓各州選務官員。

各黨政爭應以國家為先，柯林斯認為，川普政府應該讓拜登團隊聽取簡報、擁有辦公空間，以及取得政府資訊的各項資源，好讓他在就職日當天能做好治理國家的準備。

已認證拜登勝選的喬治亞州，州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）則在第三次聲明中確認此一事實，經過電腦及人工計算過後，儘管雙方相距只差1.2萬多票，拜登仍是贏家。

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